







пишет interfax.by. "В связи с поступлением в Конституционный Суд Республики Беларусь электронных обращений граждан о возбуждении производства по делу об устранении пробелов, исключении коллизий и правовой неопределенности в Декрете Президента Республики Беларусь от 9 мая 2021 г. № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» сообщаем следующее. В результате изучения вопросов, поставленных в обращениях, в соответствии со статьей 158 Закона «О конституционном судопроизводстве», пунктами 49 – 51 Регламента Конституционного Суда пробелов, коллизий и правовой неопределенности, имеющих конституционно-правовое значение и являющихся основанием для возбуждения Конституционным Судом производства по делу, не выявлено", - говорится в сообщении,interfax.by.





Там отметили, что в обращениях выражается несогласие с нормами декрета, излагаются доводы о несоответствии этого декрета Конституции. Основанием для возбуждения производства по делу об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении коллизий и правовой неопределенности являются поступившие в Конституционный Суд обращения граждан, содержащие информацию о таких нарушениях.





"При принятии решения о возбуждении производства по делу об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности Конституционный Суд исходит из того, что соответствующие недостатки нормативного правового акта влекут такое его истолкование и применение, которые могут нарушить конституционные права и свободы граждан, права и законные интересы организаций, либо препятствуют обеспечению гарантий их реализации", - говорится в сообщении.





Декрет №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" был подписан президентом Беларуси 9 мая. Документом предусматривается, что в случае гибели президента вследствие покушения, совершения теракта, внешней агрессии, иных насильственных действий на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение. Все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. В этот период могут вводиться ограничение на свободу передвижения, запрещение массовых мероприятий, установление комендантского часа и иные меры.











