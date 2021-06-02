В Израиле избрали нового президента

сообщае т Укринформ со ссылкой на Newsru.co.il. Об этомт Укринформ со ссылкой на Newsru.co.il.





Как отмечается, в ходе тайного голосования 87 депутатов проголосовали за Герцога, 27 - за общественную активистку, лауреата Премии Израиля Мирьям Перец. Шесть депутатов воздержались.













Премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил поздравление избранному президенту Государства Израиль.





Как сообщалось, 61-летний Ицхак Герцог учился в государственной религиозной школе, а затем в еврейской школе в Манхэттене (когда отец был послом в ООН). Военную службу прошел в подразделении военной разведки 8200. Имеет первую академическую степень по юриспруденции. Учился в университете Корнел и в Нью-Йоркском университете. До избрания в Кнессет в 2003 году работал адвокатом. В 2000-2003 годах возглавлял национальный совет по борьбе с наркотиками. В 1999-2001 годах был секретарем правительства в правительстве Эхуда Барака. В этот период проходил в качестве подозреваемого в деле о нарушениях Бараком закона о финансировании предвыборных кампаний, в ходе допросов воспользовался правом хранить молчание. В 2003 году дело было закрыто в связи с отсутствием улик.





После избрания в Кнессет в периоды пребывания партии "Авода" в правительстве занимал посты министра строительства, туризма, социального обеспечения. В 2013 году возглавил партию "Авода" и занял пост председателя оппозиции. В 2016 году снова подозревался в нарушениях закона о финансировании предвыборных компаний, однако дело снова было закрыто в связи с недостатком улик. В 2018 году был избран на пост председателя Еврейского агентства ("Сохнут") и покинул Кнессет.





Фото: Yonatan Sindel/Flash90



