|
РФ введет гранты для студентов-иностранцев: что оплатят?
02.06.2021 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
C 2022 года ежегодно 500 иностранных студентов из стран бывшего СССР смогут претендовать на гранты, которые покроют существенную часть их расходов. Речь идет о тех гражданах, которые попали в квоту правительства РФ на бесплатное обучение в российских вузах.
Какие расходы покроет грант
Все выплаты будут напрямую зависеть от успеваемости иностранца. При оценке "неудовлетворительно" или "удовлетворительно" по одному и более учебному предмету студент может лишиться некоторых выплат.
Как получить грант
Гранты предоставляются гражданам стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Средства из бюджета РФ будут выделять на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Необходимо в текущем учебном году быть победителем или призером олимпиад для школьников и магистров (одобренных российскими профильными ведомствами).
Еще один критерий – достаточное знание русского языка, чтобы сразу начать обучение на нем без дополнительных курсов.
Общая квота правительства РФ на обучение в российских вузах в текущем году составляет 18 тысяч человек. В 2022 году она возрастет до 23 тысяч, а с 2023 года будет охватывать 30 тысяч абитуриентов.
Идею о необходимости введения грантовой системы для иностранных студентов ранее озвучил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект постановления опубликован Минобрнауки РФ на официальном портале правовых актов и проходит этап общественного обсуждения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)