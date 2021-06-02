Зачем белорусский металл отправился на Украину – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Экспериментальный груз доставят сначала в Херсон, а после в Одессу. Там его разгрузят и отправят в страны Европы. Смотрите на видео, как шла подготовка к отправке судна.

Металлопрокат Белорусского металлургического завода будет идти до херсонского порта около месяца. Команда теплохода из семи человек стартовала из Мозыря 28 мая и к этому моменту уже вошла на территорию Украины. Доставит груз буксир БТ-0683, который стоял на приколе девять лет.

Для того, чтобы судно могло идти дальше Киева, его модернизировали. Поставили новое навигационное оборудование и локаторы, приварили упоры для толкания, на корме установили еще один якорь, сделали задраивающиеся, как положено по требованиям, двери в жилые помещения и моторный отсек.

На этом теплоходе белорусский металл будет идти до Херсона. В Одессу его переправит другое судно – украинское, поскольку БТ по своим характеристикам не может выходить в открытое море.

В перспективе, подтверждают в Минтрансе, металл из Украины будет доставляться в страны Дунайского региона. Везти его из Измаила в Сербию по Дунаю будет белорусский теплоход класса "река-море" - "Надежда".