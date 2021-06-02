Михеев – о демократии в Беларуси и либеральных СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Гость нового выпуска #БИП - российский политолог Сергей Михеев, который прокомментировал ситуацию в Беларуси, возможности либеральных СМИ, феминизм и многое другое.

"Жалеть, наверное, стоит всех, в том числе и тех, кто делает какие-то неправильные поступки – наркоманов, алкоголиков… Но если человек не понимает своей проблемы, то дальше неизбежно наступают последствия. Я бы пожалел многих из тех, кто бьется головой, из несистемных оппозиционеров – и у нас, и там (в Беларуси - Sputnik). Мне кажется, очень много людей обманутых, они просто не понимают, в какую историю они ввязались", – рассуждает Михеев.

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