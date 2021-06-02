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Михеев – о демократии в Беларуси и либеральных СМИ
02.06.2021 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Гость нового выпуска #БИП - российский политолог Сергей Михеев, который прокомментировал ситуацию в Беларуси, возможности либеральных СМИ, феминизм и многое другое.
"Жалеть, наверное, стоит всех, в том числе и тех, кто делает какие-то неправильные поступки – наркоманов, алкоголиков… Но если человек не понимает своей проблемы, то дальше неизбежно наступают последствия. Я бы пожалел многих из тех, кто бьется головой, из несистемных оппозиционеров – и у нас, и там (в Беларуси - Sputnik). Мне кажется, очень много людей обманутых, они просто не понимают, в какую историю они ввязались", – рассуждает Михеев.
Подробнее о ситуации в Беларуси и не только смотрите на видео Sputnik.
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Политолог Сергей Михеев выступает за интеграцию РФ с Беларусью, но сразу отмечает: вопрос, в какой форме и на каких условиях.
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