МЧС выдало лицензию на промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС

Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 июня дополнила лицензию предприятия «Белорусская АЭС» на ведение деятельности в области использования атомной энергии правом приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока станции.



Источник: belatom.by

Пресс-служба ведомства сообщает, что решение основано на заключении департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор), положительных результатах экспертизы безопасности, оценки соответствия лицензионным требованиям и условиям.

Отмечается, что экспертизу безопасности по заданию Госатомнадзора выполнил Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук, оценку соответствия — непосредственно Госатомнадзор.

«Выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС — это историческое событие, которое венчает многолетнюю работу всех заинтересованных, включая регулирующий орган, по созданию в нашей стране современной инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности. Мы прошли большой путь, при котором обеспечение безопасности неизменно было и остается наивысшим приоритетом», — заявила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.