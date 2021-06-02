ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МЧС выдало лицензию на промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС

02.06.2021 18:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 июня дополнила лицензию предприятия «Белорусская АЭС» на ведение деятельности в области использования атомной энергии правом приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока станции.

МЧС выдало лицензию на промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС
Источник: belatom.by

Пресс-служба ведомства сообщает, что решение основано на заключении департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор), положительных результатах экспертизы безопасности, оценки соответствия лицензионным требованиям и условиям.

Отмечается, что экспертизу безопасности по заданию Госатомнадзора выполнил Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук, оценку соответствия — непосредственно Госатомнадзор.

«Выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС — это историческое событие, которое венчает многолетнюю работу всех заинтересованных, включая регулирующий орган, по созданию в нашей стране современной инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности. Мы прошли большой путь, при котором обеспечение безопасности неизменно было и остается наивысшим приоритетом», — заявила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 19 апреля на станцию доставили ядерное топливо для начальной загрузки реактора второго энергоблока АЭС. Ввести второй блок в эксплуатацию должны в первой половине 2022 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 июня дополнила лицензию предприятия «Белорусская АЭС» на ведение деятельности в области использования атомной...
 
Новости дня
Новости разные
 
МУС пацвердзіў масавыя затрыманні ў Жабінцы. Віной – партрэт Лукашэнкі на сметніцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by