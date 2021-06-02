Очень надо: двойной обгон через две сплошные зафиксирован под Гродно

Источник материала: Onliner

В белорусских ПДД не существует понятия «двойной обгон», однако иначе назвать маневр, который совершили водители Renault и Peugeot, не получается. Первый начал обгон через две сплошные, а второй решил опередить всех разом, перестроившись еще левее. Их маневры зафиксировал видеорегистратор.

Как сообщает портал newgrodno.by, это произошло 29 мая на автодороге Гродно — Индура. «Двойная сплошная, ничего страшного?» — едва успел произнести водитель авто с видеорегистратором, как увидел, что нарушитель здесь не один. Вслед за Renault на рискованный маневр решился и водитель Peugeot, причем он был настолько целеустремлен, что совершал маневр по крайней правой полосе встречного направления. Примечательно, что водитель Renault, хоть и нарушал ПДД, однако обозначил свой маневр включением указателя поворота.