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Очень надо: двойной обгон через две сплошные зафиксирован под Гродно

02.06.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В белорусских ПДД не существует понятия «двойной обгон», однако иначе назвать маневр, который совершили водители Renault и Peugeot, не получается. Первый начал обгон через две сплошные, а второй решил опередить всех разом, перестроившись еще левее. Их маневры зафиксировал видеорегистратор.

Как сообщает портал newgrodno.by, это произошло 29 мая на автодороге Гродно — Индура. «Двойная сплошная, ничего страшного?» — едва успел произнести водитель авто с видеорегистратором, как увидел, что нарушитель здесь не один. Вслед за Renault на рискованный маневр решился и водитель Peugeot, причем он был настолько целеустремлен, что совершал маневр по крайней правой полосе встречного направления. Примечательно, что водитель Renault, хоть и нарушал ПДД, однако обозначил свой маневр включением указателя поворота.

 
Теги: Гродно
 
 
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В белорусских ПДД не существует понятия «двойной обгон», однако иначе назвать маневр, который совершили водители Renault и Peugeot, не получается. Первый начал обгон...
 
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