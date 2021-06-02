Чуть не потерял. Попробовал AirTag — самое дешевое устройство Apple (видео)

Источник материала: Onliner Слухи о том, что Apple вот-вот представит трекер, позволяющий отслеживать месторасположение ваших вещей, появились еще несколько лет назад. Судя по всему, AirTag и правда был готов как минимум в 2019-м, однако по каким-то причинам Apple представила устройство лишь этой весной. На сегодня это самый доступный аппаратный продукт «яблочной» компании, который при желании может позволить себе практически любой человек. Вот только будет ли желание?

Сразу скажу, что фишку таких трекеров я не понимаю. Возможно, потому, что у меня не так много вещей, которые постоянно находятся под угрозой утери. Или потому, что в принципе не склонен терять что-либо, в том числе ключи. Тем не менее подобные маячки довольно популярны по всем мире, а это значит, что людям они все-таки нужны.

Что ты такое?

AirTag — не только самый доступный, но и самый простой продукт Apple. Это кругляш размером чуть больше двухрублевой монеты. Защищенный от воды (можно топить в луже) корпус выполнен из глянцевого белого пластика, а с обратной стороны можно видеть металлическую крышку с «яблочным» логотипом. Достаточно надавить на крышку и чуть повернуть против часовой стрелки, как она отсоединится, и перед нами предстанет обычная литиевая батарейка-таблетка типа CR2032. Говорят, ее должно хватить на год работы.





Как всегда у Apple, сборка очень качественная. С одной стороны, нет опасений, что крышка сама отстегнется, потому что крепление довольно тугое. С другой — оно не настолько тугое, чтобы прикладывать неимоверные усилия или обламывать ногти. Все четко. Но есть и минус. Глянцевая поверхность диска покрывается царапинами буквально от каждого чиха. Считайте, что момент, когда вы распаковали трекер, будет последним внешне идеальным мигом жизни устройства.









Помимо батарейки, в малюсеньком корпусе каким-то образом также уместились NFC, чип широкополосной связи U1, динамик и модуль Bluetooth. Глядя на габариты AirTag, трудно поверить, что в метке спрятано столько всего.





А еще AirTag умеет примагничиваться. Вряд ли это такой функционал — скорее побочный бонус. Правда, все равно пока не придумал, как его использовать. Прилепить к холодильнику? Можно, но тот и без метки вряд ли потеряется. Еще можно примагнитить монету.

Что AirTag не умеет

Трекер не умеет много чего, но мы остановимся на тех функциях, которые вы можете ожидать от AirTag, но их на самом деле нет.

Во-первых, метка от Apple не умеет работать с устройствами на базе Android . Точнее, смартфоны на «вражеских» ОС могут взаимодействовать с AirTag только одним образом: в случае потери метки и при включенном на телефоне NFC маячок подаст сигнал нашедшему его человеку, предложив открыть страничку в браузере. Там будут указаны номер телефона владельца метки, ее серийный номер и краткая информация о том, что же это за штука такая.





Во-вторых, метка от Apple не предназначена для отслеживания движущихся объектов в режиме реального времени. Здесь нет GPS, поэтому вы не сможете наблюдать на своем смартфоне, как, например, подброшенный в сумку супруга/супруги AirTag показывает его/ее перемещение а-ля такси «Яндекс». Приблизительный маршрут метки узнать можно, но не в реальном времени.

В-третьих, не обошлось без региональных ограничений, из-за которых в Беларуси (а также в России и некоторых других странах) не работает главная фишка AirTag — определение точного месторасположения. В как всегда великолепной рекламе Apple все выглядит не только забавно, но и просто. На экране смартфона буквально стрелочками показывают, в каком направлении нужно идти, чтобы найти метку. Заодно и точное расстояние видно.

Работает эта функция на небольших расстояниях, буквально в пределах квартиры и только с iPhone 11 и более новыми моделями . Для точного определения месторасположения (вплоть до нескольких сантиметров) используется упоминавшийся выше чип широкополосной связи U1. Частоты, на которых он работает, у нас зарезервированы под военные нужды, поэтому в Беларуси вся прелесть с определением наиточнейшего месторасположения AirTag не работает.





В-четвертых, трекер не умеет взаимодействовать со сторонними картографическими сервисами. «Яндекс», Google — ничего такого, к чему вы привыкли. Метка работает только в приложении «Локатор» с фирменными картами Apple. Они, конечно, за несколько лет прокачались, но для белорусов все равно совсем не годятся в качестве замены других популярных сервисов. Что уж говорить, если тут даже с нумерацией домов подружиться пока не удалось.

В-пятых, AirTag нельзя так просто взять и повесить на ту же связку ключей. Здесь нет ни отверстия, ни петельки — в общем, ничего, за что можно было бы повесить трекер. Apple не была бы Apple, если бы не придумала для этого отдельно продавать брелоки. Самое забавное, что стоят они дороже самой метки. Умельцы, правда, уже наловчились сверлить дырки в правильных местах, так что при желании можно сэкономить.

Что AirTag умеет

Несмотря на миниатюрные габариты, в трекер смогли встроить динамик. Можно нажать кнопку «Воспроизвести звук» в приложении «Локатор» или попросить Siri, и метка несколько раз пискнет. При этом она должна находиться в пределах связи со смартфоном по Bluetooth, то есть на относительно небольшом расстоянии, в пределах квартиры. Считайте, что это такая альтернатива точному определению месторасположения, которое у нас недоступно.





Выше мы говорили, что нельзя определить движение AirTag в режиме реального времени. Однако попробовать найти метку, оставленную где-нибудь далеко, все-таки можно. Дело в том, что трекер умеет транслировать по Bluetooth защищенный сигнал, который могут принимать остальные «яблочные» устройства. Они же отправят геопозицию AirTag в iCloud владельца метки.

Представим, что вы забыли сумку с трекером в парке, а опомнились только дома. Открываете «Локатор» — и ничего не видите! И вдруг раз — метка появилась на карте. Это означает, что рядом прошел человек с iPhone (iPad тоже сгодится), который поймал сигнал от вашего AirTag и перебросил информацию о его месторасположении. Утверждается, что все предельно анонимно и всячески зашифровано, так что волноваться о конфиденциальности не стоит.

Еще есть режим пропажи, о которым мы уже вскользь упоминали, когда сетовали на ограниченный функционал AirTag при работе с Android-смартфонами. В «Локаторе» пишем номер телефона, на который стоит звонить при обнаружении вещи с меткой, а также любое сообщение (по умолчанию стоит «Эта вещь утеряна. Позвоните мне»). Далее переводим трекер в режим пропажи. Как только мимо пройдет кто-нибудь с iPhone, вы получите автоматическое уведомление. Если кто-то подберет вещь с меткой и прислонит ее к смартфону с NFC, то увидит на экране своего телефона ваш номер и сообщение.

Как AirTag работает

Как и все от Apple — очень просто. Достаем метку из стикера, с небольшим усилием вытягиваем пленку, блокирующую контакт трекера с батареей, подносим к iPhone. Смартфон моментально определяет AirTag, предлагает выбрать для метки название и прикрепить ее к нужной вещи. Я решил испытать новинку на ребенке, поэтому так ее и назвал — «Ребенок».





Когда чадо отправилось на улицу, вместе с ним в сумке лежал AirTag. Определить расположение метки за часовую прогулку оказалось практически невозможно. Лишь дважды я смог увидеть новую локацию, когда коляска с ребенком проезжала мимо двух ресторанов. Там, судя по всему, были люди с iPhone — смартфоны словили сигнал от трекера и помогли определить его местоположение.





При этом оказалось, что даже эти сведения о локации устройства отправляются с некоторой задержкой. То есть, когда я видел новое место на карте, на самом деле в этот момент метки там уже не было. В общем, для отслеживания движущихся объектов AirTag не годится. Это действительно штука для поиска потерянных вещей, которые, как правило, долгое время остаются на одном месте.

В остальном — никаких откровений. Точное месторасположение не определяет, карта в «Локаторе» удручающая, режим пропажи работает на Android-смартфонах (главное, чтобы нашедший вещь с трекером оказался добросовестным человеком).





Однажды я умудрился потерять AirTag дома. Бегал с меткой по квартире, засовывал в разные укромные уголки и вслушивался в попискивание. Звуковой сигнал не то чтобы сильный (намного тише, чем трезвонит iPhone при поиске его с помощью часов), но довольно пронзительный, чтобы услышать его на расстоянии около 5—10 метров. Правда, при этом должна быть полная тишина.

Вот как раз когда был включен телевизор, я и потерял тестовый AirTag. Вроде бы слышишь слабый писк динамика, но определить, откуда он идет, невозможно. Точное месторасположение у нас не работает, поэтому на него надежды нет. В итоге метка нашлась, но осадочек остался.

Субъективно, AirTag — не только самое доступное, но и самое бесполезное устройство от Apple. Тем более с учетом того, что в наших Африках не работает главная фишка девайса — сверхточное определение местоположения. Но если вы яростный фанат всего-всего «яблочного», а заодно любите терять вещи и давно мечтали о подобном трекере, то при таком комбо, вероятно, эта вещь для вас.