



Артем, фото из соцсетей





Предварительная причина новой "уголовки" — Артем якобы нарушил режим: дважды отказался убираться. Но несколько недель ни родные, ни адвокат не могут с ним связаться, от самого осужденного не поступает никаких сведений.





По словам жены Анищука Ольги, Артем 29 мая должен был идти на другую, более мягкую, меру пресечения. Она считает, именно с этим связано заведение на него еще одной уголовной статьи.





"Не надо быть прокурором или следователем, чтобы понимать, что здесь все сделано специально, чтобы накинуть на Артема еще один срок и морально его сломать”, – убеждена Ольга.





Следственные действия проходят без адвоката Артема, которого не пускают к заключенному уже в третий раз. По этой причине супруга направила жалобы в управлении Департамента исполнения наказаний МВД – по Могилевской области и Минску , начальнику колонии №15 в Могилеве. Ольга направила жалобу в прокуратору города Могилева , в которой написала, что мужу не доходят письма. Адвокат Онищука подал жалобу на бездействие следователя в прокуратуру Могилевской области, Могилевский межрайонный следственный комитет и в Следственный комитет Беларуси по Могилевской области. Также Ольга пожаловалась на то, что Артем не получает корреспонденции. На это начальник колонии сказал, что осужденный сам должен выписывать себе прессу.





Единственный ответ, который пришел Ольге, – из Департамента исполнения наказаний МВД, где было написано, что для организации определенного свидания с адвокатом нужно заявление осужденного. Однако адвокат имеет право попасть к Артему без соответствующего заявления, так как на заключенного заведено уголовное дело.





Как пишет "Новы Час", Ольга убеждена, что под давлением администрации колонии 18 мая Артем написал, что не нуждается в адвокате, но через определенное время, когда его посетил следователь, он сказал, что требует адвоката. Тем более, ранее адвокат объяснял заключенному, что тот должен написать заявление на допуск адвоката. Сама Ольга отправляла телеграммы мужу с просьбой написать заявление. Однако ответа ни на письма, ни на телеграмы она от Артема не получает. Из всего этого Ольга делает вывод, что Артему умышленно не дают написать заявление на допуск к нему адвоката.





Заключенного по политическим мотивам Артема Онищука, которого осудили на два года лишения свободы, перевели в Могилевскую колонию 18 апреля. В скором времени Ольге Анищук позвонил следователь и сказал, что на Артема заведено уголовное дело по 411 статье УК за то, что тот отказался дважды убираться. Незадолго до этого, Артем написал Ольге, что находился один в помещении камерного типа. После этого никаких сведений от Артема родственникам больше не доходило.





Дополнено.





Жена Артема Анищука Ольга рассказала "Весне", что 1 июня к ее мужу в могилевской колонии снова не пустили адвоката. Это уже в четвертый раз. Также Ольга рассказала, что Артема лишили права на свидания до 21 августа. Также он писал в письмах жене, что передачи "нескоро она сможет передать".





"Я написала заявление от имени мужа на посещение адвоката, так как у меня есть генеральная доверенность. В могилевской колонии нас с адвокатом долго не пропускали никуда, говорили, что свидания не будет. После того, как я сказала, что у меня есть генеральная доверенность, то к нам позвали начальника колонии. Когда он пришел, то сразу сказал: "Я вас предупреждал, что свиданий не будет". И они это не обосновывают ничем. Начальник колонии на мою доверенность говорил, что она уже якобы не действует, так как ее заключали, когда Артем был еще в СИЗО, хотя она действительна на протяжении трех лет", – рассказывает жена Артёма.





Ольга отмечает, что и причины недопуска адвоката к Артему не сообщаются. Ольга и адвокат посетили 1 июня могилевскую прокуратуру, где им сказали, что якобы нужно писать жалобу на следователя. Хотя, по словам жены Артема, жалоба на бездействие следователя была написана еще 18 мая, но ответа до сих пор не пришло. Дежурный прокурор очень удивился, услышав это. В Следственном комитете следователя, ведущего дело Анищука, не было на месте. Адвокату удалось попасть к начальнице этого следователя, но ему сказали, чтобы они ждали, пока следователь сам с ними свяжется.





За что осудили Артёма?





Напомним, минчан задержали 29 сентября сотрудники ГУБОПиКа и СОБРа возле той самой машины заместителя начальника отдела организации оперативно-режимной работы в ИК, ВК, ЛТП Департамента исполнения наказания МВД Александр Гейца. На видео, которые распространила пресс-служба МВД и ONT NEWS, видно, что силовики при задержании использовали оружие, а также один из задержанных был сильно избит. По показаниям обвиняемых, в повреждении авто и при задержании присутствовало около девяти человек, на скамье подсудимых – пять человек. В материалах дела они фигурируют как "неустановленные лица" или вообще отсутствуют. По мнению обвиняемых, это были сотрудники правоохранительных органов.



