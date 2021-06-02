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Провал контрабандистов: белорусскую фуру с сигаретами разгружали на трассе и попались таможенникам
Источник материала: Партизан
В результате задержаны белорусский дальнобойщик и трое жителей Каунаса, а также три автомобиля: фура с грузом металла и контрабандой сигарет и два авто литовцев, на которых они приехали, чтобы перегрузить сигареты.
Фото Литовской таможни
Как сообщает Литовская таможня, на минувшей неделе, 26 мая, ее сотрудники патрулировали трассу А1, которая соединяет три крупнейших города Литвы – Вильнюс, Каунас и Клайпеду,
На стоянке возле города Бабтай, что в 24 км севернее Каунаса, они заметили подозрительную активность. Проверка показала, что здесь работали четыре человека. Они пытались перегрузить нелегальные сигареты из грузовика Iveco в грузовик Mercedes-Benz Atego, сообщает Литовская таможня.
Грузовик под управлением гражданина Беларуси только недавно въехал на территорию Литвы и следовал транзитом с грузом (около 22 тонн стальной арматуры). Насколько известно таможенным служащим, этот груз металла доставляли в Исландию.
Однако проезжавший через Литву грузовик остановился в Бабтае, куда приехали трое каунасцев на двух автомобилях (Volkswagen и Mercedes-Benz Atego) и пытались выгрузить секретный груз сигарет. Контрабанда была хорошо замаскирована, спрятана в тайнике полуприцепа с имитацией стены. Когда таможенники увидели мужчин у фуры, те были заняты тем, что снимали тент с полуприцепа и разбирали тайник.
Сотрудники таможни задержали всех четверых, автомобили и контрабанду. Точное количество сигарет еще не подсчитано, по предварительным данным в тайнике находилось 110.000 пачек белорусских сигарет "Минск", NZ Gold и Queen Menthol. Их стоимость с налогами – около 400.000 евро.
Начато досудебное расследование. Позже задержанные были отпущены до суда, белорус отпущен под залог наличными.
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В результате задержаны белорусский дальнобойщик и трое жителей Каунаса, а также три автомобиля: фура с грузом металла и контрабандой сигарет и два авто литовцев,...
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