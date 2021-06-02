В ОБСЕ призвали освободить задержанных в Беларуси сотрудников СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала белорусские власти освободить всех журналистов и других сотрудников СМИ, которые осуждены, арестованы или задержаны в стране. Соответствующее письмо Рибейро направила главе МИД Беларуси Владимиру Макею, сообщает пресс-служба ОБСЕ.



Источник: ОБСЕ

Рибейро подчеркнула, что большинство этих журналистов были задержаны за то, что освещали общественные мероприятия и политические события.

«Это систематическое преследование журналистов и сотрудников СМИ является грубым нарушением обязательств в отношении свободы выражения мнений и свободы СМИ, добровольно взятых на себя Беларусью как государством — участником ОБСЕ», — отметила представитель организации в письме.

Она подчеркнула, что эти репрессивные меры заставляют других журналистов опасаться преследования в связи со своей работой, ведут к самоцензуре и влияют на способность независимых СМИ предоставлять информацию общественности.

«Свобода получать и распространять информацию и мнения без вмешательства со стороны властей независимо от государственных границ, в том числе через иностранные СМИ, имеет первостепенное значение для демократического общества и является одним из основных условий его прогресса и развития», — заявила Рибейро.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ также указала на сообщения о том, что права некоторых журналистов, находящихся за решеткой, нарушались, в том числе путем «произвольных методов наблюдения, избиений, отказа в своевременной юридической или консульской помощи, принуждений к признанию вины, целенаправленных "утечек" и клеветнических кампаний».

«Все недавние случаи насилия со стороны полиции в отношении независимых работников СМИ в стране должны быть полностью расследованы, — подчеркнула Рибейро. — Крайне необходимо, чтобы белорусские власти положили конец атмосфере безнаказанности и насилию в отношении журналистов».