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В Могилеве вышедшего после 20-суточного ареста журналиста Буракова вызывают в СК для опроса по делу о клевете на сотрудника ведомства
Источник материала: Навiны
Могилевского журналиста Александра Буракова, который 1 июня вышел на свободу после 20-суточного административного ареста, вызывают в Следственный комитет для опроса по делу о клевете на сотрудника ведомства.
Как сообщил
Бураков также проходит свидетелем по делу о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). В связи с этим делом допрашивают активистов, имеющих отношение к лишенному госрегистрации правозащитному центру «Весна». В Могилеве этим занимается сотрудник Следственного комитета, который написал заявление о распространении ложных сведений о нем.
По словам местных правозащитников, кроме Буракова в СК вызывали могилевчан Татьяну Живицу и Бориса Бухеля (известный в городе правозащитник).
Буракова, сотрудничающего с медиакомпанией «Немецкая волна», а также еще одного могилевского журналиста Владимира Лапцевича задержали 12 мая, в первый день закрытого процесса по делу «группы Северинца» в областном суде. Оба были арестованы на 20 суток за несанкционированное пикетирование. В изоляторе они объявили голодовку в связи с плохими условиями содержания. Лапцевич голодал три дня, Бураков — семь. Из-за резкого ухудшения здоровья (у Лапцевича повысилось артериальное давление, у Буракова возникла аритмия) они были вынуждены прекратить акцию протеста.
Выйдя на свободу, журналисты
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В Могилеве вышедшего после 20-суточного ареста журналиста Буракова вызывают в СК для опроса по делу о клевете на сотрудника ведомства
Могилевского журналиста Александра Буракова, который 1 июня вышел на свободу после 20-суточного административного ареста, вызывают в Следственный комитет для...
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