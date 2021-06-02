В Могилеве вышедшего после 20-суточного ареста журналиста Буракова вызывают в СК для опроса по делу о клевете на сотрудника ведомства

Могилевского журналиста Александра Буракова, который 1 июня вышел на свободу после 20-суточного административного ареста, вызывают в Следственный комитет для опроса по делу о клевете на сотрудника ведомства.





Как сообщил БелаПАН Бураков, он должен явиться 4 июня в межрайонный отдел СК. Следователь Владислав Камило пояснил ему по телефону, что дело возбуждено по ст. 188 Уголовного кодекса (клевета) за распространение неизвестными ложных сведений о его коллеге, который обратился с заявлением о наказании злоумышленников.

Бураков также проходит свидетелем по делу о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). В связи с этим делом допрашивают активистов, имеющих отношение к лишенному госрегистрации правозащитному центру «Весна». В Могилеве этим занимается сотрудник Следственного комитета, который написал заявление о распространении ложных сведений о нем.

По словам местных правозащитников, кроме Буракова в СК вызывали могилевчан Татьяну Живицу и Бориса Бухеля (известный в городе правозащитник).

Буракова, сотрудничающего с медиакомпанией «Немецкая волна», а также еще одного могилевского журналиста Владимира Лапцевича задержали 12 мая, в первый день закрытого процесса по делу «группы Северинца» в областном суде. Оба были арестованы на 20 суток за несанкционированное пикетирование. В изоляторе они объявили голодовку в связи с плохими условиями содержания. Лапцевич голодал три дня, Бураков — семь. Из-за резкого ухудшения здоровья (у Лапцевича повысилось артериальное давление, у Буракова возникла аритмия) они были вынуждены прекратить акцию протеста.

Выйдя на свободу, журналисты сообщили , что 20 суток спали на голых досках, дважды за ночь их будили, а днем выводили в коридор, заставляли раздеваться догола и ставили на растяжку, при этом били по ногам, если ноги были недостаточно широко раздвинуты.

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