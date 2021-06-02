Страны G7 усиливают противодействие международной коррупции

Источник материала: АФН

Международная коррупция стала глобальным вызовом, который только обострился в период пандемии, развитые страны должны стать лидерами в противостоянии этому негативному для демократии и мировой экономики явлению. Об этом говорится в заявлении министров G7 - участников специальной сессии Генассамблеи ООН против коррупции.

«Мы, министры G7, признаем, что коррупция является насущной глобальным вызовом», - говорится в заявлении/. Которое цитирует Укринформ

Как подчеркивается в документе, коррупция подрывает институты и ценности демократии, угрожает устойчивому развитую и верховенству права, расширяет возможности различных форм преступности. Пандемия COVID-19 только усилила эти угрозы.

Страны G7 выступили в поддержку специальной сессии Генассамблеи ООН и обязались достичь реального прогресса в противостоянии коррупции.

«Как G7 мы будем работать над применением суровых мер по предотвращению коррупции и других форм незаконного финансирования - на защиту наших финансовых центров, а также с целью отказа в предоставлении безопасной гавани для доходов, полученных преступным путем», - отмечается в документе.

Страны «Семерки» поддержали введение в мире «высокой степени прозрачности управления», в частности в сфере государственных закупок и цепей поставок в частном секторе. С этой целью предполагается содействие доступа к информации всех граждан, СМИ и гражданского общества, которому предоставляется значительная роль в борьбе против коррупции и защите демократии и прав человека во всем мире.

В заявлении отдельно отмечается обязательство G7 бороться со взяточничеством на международном уровне и лишать коррумпированных субъектов доходов и безопасного убежища - путем введения санкций, а также обмена информацией.

Страны G7 как крупнейшие мировые доноры обязались повысить эффективность программ международного сотрудничества и технической помощи. Кроме того, важный акцент сделан на обеспечении взаимодействия правоохранительных органов различных стран, а также на эффективном изъятии и возвращении в казну украденных активов.

«Борьба с коррупцией должна базироваться на уважении к верховенству права, поддержке демократического управления, основных свобод и прав человека, в том числе права надлежащего судопроизводства, лиц, которых обвиняют и разыскивают в связи с коррупцией», - говорится в заявлении.

В то же время страны «Семерки» выступили в поддержку международных антикоррупционных конвенций и других инициатив, подчеркнув ответственность каждой страны за их имплементацию.

«Мы твердо подтверждаем важность сильного и единого руководства в борьбе с коррупцией», - подчеркивается в заявлении.

Генеральная Ассамблея ООН в период с 2 по 4 июня проводит специальную сессию, посвященную борьбе с коррупцией в мире.