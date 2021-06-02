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Анастасия Сорокина покинула пост руководителя Белорусской федерации шахмат

02.06.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она утверждает, что приняла решение сама и что планирует учиться в магистратуре в одном из европейских университетов. "Мой выбор сейчас — это моя семья и мои близкие люди", — пишет Сорокина в своем письме.


Анастасия Сорокина / twitter.com/FIDE_chess​

Анастасия Сорокина была одной из подписанток письма спортсменов против насилия силовиков и за новые выборы в Беларуси. Кроме руководства белорусской федерацией она также является вице-президентом Международной федерации — FIDE, передает Еврорадио.

"Я абсолютно уверена, что мои опыт и новые знания еще обязательно пригодятся моей стране, — продолжает Анастасия Сорокина. — Моей любимой Беларуси".
 
 
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Она утверждает, что приняла решение сама и что планирует учиться в магистратуре в одном из европейских университетов. "Мой выбор сейчас — это моя семья и мои...
 
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