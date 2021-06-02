Сказала, что сделает так, как все: дочь Ирены Бернацкой о вывозе матери в Польшу





Ирена Бернацкая / prisoners.spring96.org/





рассказывает Еврорадио Вероника Пиута, дочь политзаключённой председательницы Лидского отделения "Союза поляков Беларуси" Ирены Бернацкой. Она ответила, что сделает так, как все, чтобы никого не подставить", —Еврорадио Вероника Пиута, дочь политзаключённой председательницы Лидского отделения "Союза поляков Беларуси" Ирены Бернацкой.









Вероника Пиута / фейсбук





2 июня стало известно, что задержанных по "делу поляков" Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую и Анну Панишеву вывезли из Беларуси в Польшу. Польский МИД заявил, что это произошло ещё 25 мая, но родственники задержанных ничего не знали.





"Если предложат и будет совсем невыносимо — уезжай"





"Мы узнали, как и все, из соцсетей, — продолжает Вероника. — Связались с минским консулом, он сказал, что это похоже на правду. Не понимаю, зачем столько времени от нас скрывали эту информацию. 27 апреля у нас было свидание с мамой — разрешили, но просили никому не говорить. Тогда я ей сказала: "Если предложат и будет совсем невыносимо — уезжай, если будешь понимать, что выдержишь, — будь до конца". Конечно, беспокоит то, что она не может сюда вернуться".





Девушка рассказывает, что во время встречи Ирена была в хорошем настроении, "готова ко всему":





"Я боялась, что всё будет иначе, что мама будет какой-нибудь недомытой, грязной. Но нет: отдохнувшая, светлая, чистая. Мама говорила, что отношение в СИЗО-1 было очень хорошее, что ей помогают. Почти все девушки в камере были политические, кто-то передавал новости, что происходит в стране. А в Жодино, куда её этапировали в ночь с 17 на 18 мая, условия и отношение охраны самой тюрьмы были ужасны. Так понимаю, что оттуда её в Польшу и вывезли".





Следователи отменяли встречи, к родственникам возвращались их письма и посылки





Последнее письмо от Ирены родственники получили 19 мая. Ничего насчёт возможности уехать в Польшу женщина не писала. С 29 мая родным начали возвращаться их письма, а также все посылки. Также известно, что 26 мая в отношении Ирены должны были вестись следственные действия, но их перенесли на 1 июня. Вероника говорит, что и эту встречу якобы отменили:





"Я позвонила следователю, спросила о состоянии здоровья мамы. Он ответил, что всё хорошо, мол, "не накручивайте себя". Сказал, когда будет что-то знать, сообщит адвокату".





"Дело поляков"



