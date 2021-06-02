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Сказала, что сделает так, как все: дочь Ирены Бернацкой о вывозе матери в Польшу

02.06.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Я у неё спрашивала: "Если предложат, ты готова будешь уехать в Польшу?"


Ирена Бернацкая / prisoners.spring96.org/

Она ответила, что сделает так, как все, чтобы никого не подставить", — рассказывает Еврорадио Вероника Пиута, дочь политзаключённой председательницы Лидского отделения "Союза поляков Беларуси" Ирены Бернацкой.


Вероника Пиута / фейсбук

2 июня стало известно, что задержанных по "делу поляков" Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую и Анну Панишеву вывезли из Беларуси в Польшу. Польский МИД заявил, что это произошло ещё 25 мая, но родственники задержанных ничего не знали. 

"Если предложат и будет совсем невыносимо — уезжай"


"Мы узнали, как и все, из соцсетей, — продолжает Вероника. — Связались с минским консулом, он сказал, что это похоже на правду. Не понимаю, зачем столько времени от нас скрывали эту информацию. 27 апреля у нас было свидание с мамой — разрешили, но просили никому не говорить. Тогда я ей сказала: "Если предложат и будет совсем невыносимо — уезжай, если будешь понимать, что выдержишь, — будь до конца". Конечно, беспокоит то, что она не может сюда вернуться".

Девушка рассказывает, что во время встречи Ирена была в хорошем настроении, "готова ко всему":

"Я боялась, что всё будет иначе, что мама будет какой-нибудь недомытой, грязной. Но нет: отдохнувшая, светлая, чистая. Мама говорила, что отношение в СИЗО-1 было очень хорошее, что ей помогают. Почти все девушки в камере были политические, кто-то передавал новости, что происходит в стране. А в Жодино, куда её этапировали в ночь с 17 на 18 мая, условия и отношение охраны самой тюрьмы были ужасны. Так понимаю, что оттуда её в Польшу и вывезли".
 

Следователи отменяли встречи, к родственникам возвращались их письма и посылки


Последнее письмо от Ирены родственники получили 19 мая. Ничего насчёт возможности уехать в Польшу женщина не писала. С 29 мая родным начали возвращаться их письма, а также все посылки. Также известно, что 26 мая в отношении Ирены должны были вестись следственные действия, но их перенесли на 1 июня. Вероника говорит, что и эту встречу якобы отменили:

"Я позвонила следователю, спросила о состоянии здоровья мамы. Он ответил, что всё хорошо, мол, "не накручивайте себя". Сказал, когда будет что-то знать, сообщит адвокату". 

"Дело поляков"

В марте 2021 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса против руководства "Польской школы" в Бресте и активистов незарегистрированного "Союза поляков Беларуси“, обвинив их в "умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной и религиозной вражды". Известно, что ранее от выезда из Беларуси в Польшу отказались заключённые председательница "Союза поляков Беларуси" Анжелика Борис и журналист Андрей Почобут. Почобуту, по словам родственников, после этого перестали передавать лекарства — у него больное сердце.
 
Теги: Брест
 
 
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