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Беларусь попросила Литву помочь в расследовании дела о геноциде мирных жителей

02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь просит Литву оказать помощь в расследовании дела о геноциде мирных жителей во время Великой Отечественной войны. Запрос в Вильнюс направила генпрокуратура страны, передает «МИР 24».

Белорусские прокуроры подозревают, что экс-президент Литвы Валдас Адамкус мог сотрудничать с коллаборационистами, и призывают коллег допросить его в качестве свидетеля по делу. Речь идет о втором литовском карательном батальоне. Он орудовал на территории Минской и Брестской областей. Приказы убивать мирных граждан отдавал Антанас Импулявичюс по кличке «минский мясник».

«Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой армии обороны отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца «минского мясника» Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичус, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус. В распоряжении следствия есть список с фамилиями и именами членов второго литовского батальона, а также фотоизображение его отдельных участников», – рассказал старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси Эдуард Скурат.

В результате геноцида на территории Беларуси погибло больше двух миллионов человек.



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Белорусские прокуроры подозревают, что экс-президент Литвы Валдас Адамкус мог сотрудничать с коллаборационистами, и призывают коллег допросить его в качестве...
 
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