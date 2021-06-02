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Беларусь попросила Литву помочь в расследовании дела о геноциде мирных жителей
02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь просит Литву оказать помощь в расследовании дела
Белорусские прокуроры подозревают, что экс-президент Литвы Валдас Адамкус мог сотрудничать с коллаборационистами, и призывают коллег допросить его в качестве свидетеля по делу. Речь идет о втором литовском карательном батальоне. Он орудовал на территории Минской и Брестской областей. Приказы убивать мирных граждан отдавал Антанас Импулявичюс по кличке «минский мясник».
«Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой армии обороны отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца «минского мясника» Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичус, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус. В распоряжении следствия есть список с фамилиями и именами членов второго литовского батальона, а также фотоизображение его отдельных участников», – рассказал старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси Эдуард Скурат.
В результате геноцида на территории Беларуси погибло больше двух миллионов человек.
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Белорусские прокуроры подозревают, что экс-президент Литвы Валдас Адамкус мог сотрудничать с коллаборационистами, и призывают коллег допросить его в качестве...
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