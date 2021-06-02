Обязательно ли в Беларуси менять старый паспорт на биометрический

Источник материала: Sputnik Беларусь

ID-карты заменят стандартные паспорта на территории страны, биометрические документы вводятся для поездок за рубеж. Уже сегодня белорусы массово обращаются в подразделения по гражданству и миграции за консультацией о замене действующих документов, удостоверяющих личность. Белорусы вправе выбирать: оставлять себе старый паспорт или делать новые документы, рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

В МВД пояснили, что легитимными для граждан Беларуси останутся оба документа. При этом сроки действия старых паспортов не изменятся. К примеру, у людей старше 65 лет паспорт действителен до достижения 100 лет. При необходимости документы могут выдать прямо на дому. Для этого подразделения по гражданству и миграции оснастили специальными мобильными комплексами.

"С помощью данного мобильного комплекса специалист снимет все биометрические данные и в последующем приедет и вручит данный документ. Такой же принцип реализован в отношении лиц, которые находятся в стационарных учреждениях здравоохранения, может быть реализован и в отношении лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы", – рассказал Бегун.

В МВД пояснили, что предусмотрели механизм выдачи для людей с ограниченными возможностями. Например, если в результате несчастного случая человек получил ожоги рук, потерял конечности, пользуется протезом или страдает генетическим заболеванием, при котором у него нет отпечатков – подушечки пальцев гладкие.

"Если у лица нет папиллярных линий или их невозможно отсканировать и занести на соответствующий чип, то будут санироваться все пальцы, которые можно считать. Если это не удается, тогда средством его идентификации будет только фотографическое изображение высокого качества", – отметил спикер.

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