|
Милиционеры в Щучине спасли упавшего в реку ребенка – видео
02.06.2021 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент в районном центре произошел накануне: девочка шла по бетонным плитам набережной и соскользнула в воду.
На крик прибежали находившиеся неподалеку постовые, они сумели вытащить ребенка на берег, пока она не ушла под воду. По информации правоохранителей, глубина в том месте достигает двух метров, и в прошлом году милиционерам там же пришлось спасать двух девочек, упавших в реку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники правоохранительных органов Щучина спасли девочку, которая упала в воду с набережной. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)