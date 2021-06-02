Милиционеры в Щучине спасли упавшего в реку ребенка – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент в районном центре произошел накануне: девочка шла по бетонным плитам набережной и соскользнула в воду.

На крик прибежали находившиеся неподалеку постовые, они сумели вытащить ребенка на берег, пока она не ушла под воду. По информации правоохранителей, глубина в том месте достигает двух метров, и в прошлом году милиционерам там же пришлось спасать двух девочек, упавших в реку.