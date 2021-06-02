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Сообщение о «минировании» самолёта Ryanair в Берлине и Минске. Почему ситуация одна, а реакция ЕС разная?

02.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сообщение о «минировании» самолёта Ryanair в Берлине и Минске. Почему ситуация одна, а реакция ЕС разная?

Ryanair. Снова угроза взрыва, снова экстренная посадка. Только на этот раз не в Минске, а в Берлине. Как вы уже знаете, никаких санкций МИД Латвии к германскому флагу не прикоснулся, воздушной блокады не предложили. Видимо, мы не понимаем и это «другое». Но всё же. Что принципиально иначе? Почему стандарты и практика принятия решения настолько гибкие? За что именно наказывают белорусов и как давление на Западе превращается в притяжение на Востоке. Общие вызовы Минска и Москвы. Эпатаж вместо дипломатии. И главное – как далеко всё может зайти на этот раз?

Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ рассуждали председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил» Илья Бегун и заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько.

Подробности – в видео.

 

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Теги: Минск
 
 
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Ryanair. Снова угроза взрыва, снова экстренная посадка. Только на этот раз не в Минске, а в Берлине. Как вы уже знаете, никаких санкций МИД Латвии к германскому флагу не...
 
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