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«Стали требовать добавки спиртного и избили до смерти»: в Солигорске малознакомые гости убили хозяина
Источник материала: ОНТ
В Солигорске случайные гости до смерти избили мужчину во время застолья. Об этом
54-летний солигорчанин выпивал у себя дома с малознакомой 31-летней женщиной. Вскоре к застолью присоединился её 42-летний сожитель.
Тело мужчины уже после обнаружил его знакомый из того же дома. У солигорчанина были многочисленные переломы: свода основания черепа, ребер, подъязычной кости, зафиксированы разрывы правой и левой почек
Преступление быстро раскрыли, благодаря камерами видеонаблюдения. Подозреваемые уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Фото: УВД Миноблисполкома
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«Стали требовать добавки спиртного и избили до смерти»: в Солигорске малознакомые гости убили хозяина
В Солигорске случайные гости до смерти избили мужчину во время застолья. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома. 54-летний солигорчанин выпивал у себя дома с...
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