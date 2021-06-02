«Стали требовать добавки спиртного и избили до смерти»: в Солигорске малознакомые гости убили хозяина

Источник материала: ОНТ

В Солигорске случайные гости до смерти избили мужчину во время застолья. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

54-летний солигорчанин выпивал у себя дома с малознакомой 31-летней женщиной. Вскоре к застолью присоединился её 42-летний сожитель.

Тело мужчины уже после обнаружил его знакомый из того же дома. У солигорчанина были многочисленные переломы: свода основания черепа, ребер, подъязычной кости, зафиксированы разрывы правой и левой почек

Преступление быстро раскрыли, благодаря камерами видеонаблюдения. Подозреваемые уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Фото: УВД Миноблисполкома

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