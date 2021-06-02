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В Национальной хоккейной лиге продолжается стадия плей-офф, сыгран еще один матч
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге продолжается стадия плей-офф – сыгран еще один матч.
«Тампа» одержала вторую победу над «Каролиной» (2:1) и теперь ведет в четвертьфинальной серии со счетом 2:0.
Первой звездой встречи признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский – он отразил 28 бросков. Ближайшей ночью в НХЛ пройдут еще два четвертьфинальных матча.
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В Национальной хоккейной лиге продолжается стадия плей-офф – сыгран еще один матч. «Тампа» одержала вторую победу над «Каролиной» (2:1) и теперь ведет в...
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