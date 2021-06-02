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Без осадков и до +24°С: прогноз погоды на 3 июня

02.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без осадков и до +24°С: прогноз погоды на 3 июня

Завтра Беларусь под влиянием скандинавского антициклона. Продолжит поступать умеренно теплый воздух с северо-востока. Осадки маловероятны. Итак, в четверг переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный. Влажность до 40%. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

Утром температура в большинстве районов до +14°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям на 2°С…4°С прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +19°С по востоку и до +21°С по западу. К вечеру от +17°С до +19°С. 

В пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью +6°С…+12°С, днем +19°С…+24°С. В первые летние выходные сохранятся облака, возрастет вероятность кратковременных дождей и гроз. Воздух в разгар дня прогреется до +20°С…+25°С.

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Завтра Беларусь под влиянием скандинавского антициклона. Продолжит поступать умеренно теплый воздух с северо-востока. Осадки маловероятны. Итак, в четверг...
 
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