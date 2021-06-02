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Интеллектуальный интернет, умный город, биометрические документы: «ТИБО-2021» продолжает знакомить белорусов с инновациями

02.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интеллектуальный интернет, умный город, биометрические документы: «ТИБО-2021» продолжает знакомить белорусов с инновациями

От интернета вещей к интеллектуальному соединению. О возможностях 5,5G говорили в Минске на масштабном ИКТ-форуме.


Это ключевое событие «ТИБО-2021». Во второй день насыщенная деловая программа. На Евразийском цифровом форуме речь шла об автоматизации административных процедур в сфере логистики. Это поможет сократить время прохождения границы и сократит транспортные расходы. Типовые электронные системы есть у каждой страны ЕАЭС, но сейчас важно унифицировать их. Еще один проект, который запустят через месяц, – это работа без границ.

На сайте можно будет найти вакансии, актуальные в странах интеграционной пятёрки. В будущем, когда электронная цифровая подпись в полной мере заработает везде, там же появится смарт-контракт, а искусственный интеллект будет сам анализировать резюме и предлагать работу.

Одновременно с форумом продолжает работать и выставка «ТИБО». Можно посмотреть и опробовать. От проекта «умный город» до биометрических документов. Они, кстати, сейчас пользуются особым интересом. В нашей стране их начнут выдавать с сентября. Это откроет доступ, в том числе, к электронному правительству – административным услугам в цифровом виде.

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Теги: Минск
 
 
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От интернета вещей к интеллектуальному соединению. О возможностях 5,5G говорили в Минске на масштабном ИКТ-форуме. Это ключевое событие «ТИБО-2021». Во второй день...
 
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