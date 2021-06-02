У страха глаза велики! На что способен организм под адреналином?

Источник материала: ОНТ

Говорят, что под давлением страха люди способны сотворить нечто невообразимое, даже поднять машину. Наверняка, вы не раз слышали о подобных случаях. В чем же причина столь неожиданно проснувшейся нечеловеческой силы? Неужели фильмы киновселенной Marvel основаны на реальных событиях? Увы, ответ на это вопрос довольно банален – это адреналин, который способен в несколько раз увеличивать силу при стрессовых ситуациях. И пусть медицина, ввиду проблем со сбором доказательств, не признает данных фактов, они все же существуют.





Один из самых сильных инстинктов – это материнский. Как вы думаете, на что способна женщина, когда ее ребенок оказывается в опасности? Абсолютно на все. Яркое тому подтверждение случай, произошедший с Анджелой Кавалло. Машина, сорвавшись с креплений, придавила ее маленького сына. Женщина не только смогла достаточно высоко приподнять Chevrolet Impala, но также и удерживать автомобиль в течении довольно продолжительного времени, пока соседи помогали ее малышу выбраться.



Фото: publy.ru

Связь адреналина и силы

Когда человек оказывается в стрессовой ситуации, его тело поразительным образом меняется. Стресс осуществляет стимуляцию гипоталамуса, который отвечает за поддержание равновесия между расслабленным и состоянием стресса в организме. При опасности эта область посылает сигнал надпочечникам, вследствие чего человек погружается в возбужденное состояние. В теле происходит выработка адреналина и норадреналина, которые приводят организм в состояние готовности бороться с опасностью. Происходит целый ряд изменений: учащается дыхание, расширяются зрачки, повышается сердцебиение, мышцы сокращаются и происходит замедление пищеварения.



Фото: allasamsonova.ru

Все вышеописанные изменения позволяют нам быть морально и физически готовыми к встрече с опасностью. Мы становимся более сосредоточенными, быстрее обрабатываем информацию и действуем решительнее. Адреналин воздействует на мышцы удивительным образом, ведь они сокращаются в стрессовом состоянии намного больше, чем в спокойном. Это и является причиной появления этих «сверхчеловеческих» способностей.



Фото: alev-biz.livejournal.com

При высвобождении адреналина кровь получает больше доступа к мышцам. Это позволяет мышцам получить больше кислорода и за счет этого работать в удвоенном режиме. Мышцы, соединенные с костями сухожилиями, приходят в активность благодаря электрическим импульсам, исходящим от нервной системы. Такое стимулирование позволяет мышцам сокращаться и растягиваться. Этот процесс происходит в то время, пока вы бежите, наносите удары или поднимаете что-то тяжелое. Адреналин также способствует переработке гликогена в глюкозу, что позволяет мышцам насытиться энергией. В дальнейшем это только укрепит мышечную систему организма.





По материалам сайта hi-news.ru

Фото: hi-news.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram