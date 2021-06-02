ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У страха глаза велики! На что способен организм под адреналином?

02.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

У страха глаза велики! На что способен организм под адреналином?

Говорят, что под давлением страха люди способны сотворить нечто невообразимое, даже поднять машину. Наверняка, вы не раз слышали о подобных случаях. В чем же причина столь неожиданно проснувшейся нечеловеческой силы? Неужели фильмы киновселенной Marvel основаны на реальных событиях? Увы, ответ на это вопрос довольно банален – это адреналин, который способен в несколько раз увеличивать силу при стрессовых ситуациях. И пусть медицина, ввиду проблем со сбором доказательств, не признает данных фактов, они все же существуют.


Один из самых сильных инстинктов – это материнский. Как вы думаете, на что способна женщина, когда ее ребенок оказывается в опасности? Абсолютно на все. Яркое тому подтверждение случай, произошедший с Анджелой Кавалло. Машина, сорвавшись с креплений, придавила ее маленького сына. Женщина не только смогла достаточно высоко приподнять Chevrolet Impala, но также и удерживать автомобиль в течении довольно продолжительного времени, пока соседи помогали ее малышу выбраться.


Фото: publy.ru 

Связь адреналина и силы

Когда человек оказывается в стрессовой ситуации, его тело поразительным образом меняется. Стресс осуществляет стимуляцию гипоталамуса, который отвечает за поддержание равновесия между расслабленным и состоянием стресса в организме. При опасности эта область посылает сигнал надпочечникам, вследствие чего человек погружается в возбужденное состояние. В теле происходит выработка адреналина и норадреналина, которые приводят организм в состояние готовности бороться с опасностью. Происходит целый ряд изменений: учащается дыхание, расширяются зрачки, повышается сердцебиение, мышцы сокращаются и происходит замедление пищеварения.


Фото: allasamsonova.ru

Все вышеописанные изменения позволяют нам быть морально и физически готовыми к встрече с опасностью. Мы становимся более сосредоточенными, быстрее обрабатываем информацию и действуем решительнее. Адреналин воздействует на мышцы удивительным образом, ведь они сокращаются в стрессовом состоянии намного больше, чем в спокойном. Это и является причиной появления этих «сверхчеловеческих» способностей.


Фото: alev-biz.livejournal.com

При высвобождении адреналина кровь получает больше доступа к мышцам. Это позволяет мышцам получить больше кислорода и за счет этого работать в удвоенном режиме. Мышцы, соединенные с костями сухожилиями, приходят в активность благодаря электрическим импульсам, исходящим от нервной системы. Такое стимулирование позволяет мышцам сокращаться и растягиваться. Этот процесс происходит в то время, пока вы бежите, наносите удары или поднимаете что-то тяжелое. Адреналин также способствует переработке гликогена в глюкозу, что позволяет мышцам насытиться энергией. В дальнейшем это только укрепит мышечную систему организма.


По материалам сайта hi-news.ru

Фото: hi-news.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорят, что под давлением страха люди способны сотворить нечто невообразимое, даже поднять машину. Наверняка, вы не раз слышали о подобных случаях. В чем же...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белорусский кризис – лишь часть более масштабного размежевания на постсоветском пространстве»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by