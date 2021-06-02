Без шлема и прав: в Столинском районе подросток на мотоцикле врезался в столб

Источник материала: ОНТ

17-летний мотоциклист в Столинском районе въехал в опору линии электропередачи. Об этом сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 1 июня днем. По предварительной информации, парень из деревни Велемичи ехал на мотоцикле с боковым прицепом. Водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и на обочине врезался в опору ЛЭП.

Несовершеннолетний травмирован и доставлен в больницу.

При этом у молодого человека не было прав на управление мотоциклом и ехал он без защитного шлема.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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