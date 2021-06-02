|
Без шлема и прав: в Столинском районе подросток на мотоцикле врезался в столб
Источник материала: ОНТ
17-летний мотоциклист в Столинском районе въехал в опору линии электропередачи. Об этом
ДТП произошло 1 июня днем. По предварительной информации, парень из деревни Велемичи ехал на мотоцикле с боковым прицепом. Водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и на обочине врезался в опору ЛЭП.
Несовершеннолетний травмирован и доставлен в больницу.
При этом у молодого человека не было прав на управление мотоциклом и ехал он без защитного шлема.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17-летний мотоциклист в Столинском районе въехал в опору линии электропередачи. Об этом сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома. ДТП произошло 1 июня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)