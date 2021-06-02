ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Без шлема и прав: в Столинском районе подросток на мотоцикле врезался в столб

02.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Без шлема и прав: в Столинском районе подросток на мотоцикле врезался в столб

17-летний мотоциклист в Столинском районе въехал в опору линии электропередачи. Об этом сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 1 июня днем. По предварительной информации, парень из деревни Велемичи ехал на мотоцикле с боковым прицепом. Водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и на обочине врезался в опору ЛЭП.

Несовершеннолетний травмирован и доставлен в больницу.

При этом у молодого человека не было прав на управление мотоциклом и ехал он без защитного шлема.

Фото: УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17-летний мотоциклист в Столинском районе въехал в опору линии электропередачи. Об этом сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома. ДТП произошло 1 июня...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белорусский кризис – лишь часть более масштабного размежевания на постсоветском пространстве»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by