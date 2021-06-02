Гинеколог из США на протяжении девяти лет насиловал пациенток

Источник материала: ОНТ

В США 64-летний врач-гинеколог на протяжении девяти лет насиловал своих пациенток. Мужчине грозит 91 год тюрьмы, сообщает Daily Mail.

Доктор Джеймс Хипс обвинён в 21-м случае сексуального насилия. По данным следствия, он изнасиловал семерых женщин. Также ему предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации, насилии над пациенткой без сознания и прикосновений сексуального характера без согласия. При этом врач всё отрицает.

Всего в адрес доктора поступило более 300 заявлений о сексуальных домогательствах и непристойном поведении. Свои действия он совершал с 2008 по 2018 год в ходе работы.

По словам женщин, гинеколог обследовал их без перчаток, непристойно выражался и имитировал половой акт с помощью устройства для вагинального УЗИ.

Теперь Джеймс Хипс обязан выплатить денежные компенсации 6600 пациенткам. Причем получат средства даже те, кто о домогательствах не заявлял. Сумма выплат пока не установлена.

Фото: Al Seib / Los Angeles Times / AP

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