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Азаренко в двух сетах оформила выход в 1/16 финала «Ролан Гаррос»

02.06.2021 19:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В матче второго раунда «Ролан Гаррос» белорусская теннисистка Виктория Азаренко нанесла поражение датчанке Кларе Таусон со счетом 7:5, 6:4.

Азаренко в двух сетах оформила выход в 1/16 финала «Ролан Гаррос»
Источник: Eurosport

Азаренко занимает 16-е место в мировом рейтинге, ее соперница — 90-е.

Вечером 2 июня на турнире сразятся друг с другом Александра Саснович и Арина Соболенко.

 
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В матче второго раунда «Ролан Гаррос» белорусская теннисистка Виктория Азаренко нанесла поражение датчанке Кларе Таусон со счетом 7:5, 6:4.
 
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