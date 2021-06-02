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Азаренко в двух сетах оформила выход в 1/16 финала «Ролан Гаррос»
Источник материала: Навiны
В матче второго раунда «Ролан Гаррос» белорусская теннисистка Виктория Азаренко нанесла поражение датчанке Кларе Таусон со счетом 7:5, 6:4.
Азаренко занимает 16-е место в мировом рейтинге, ее соперница — 90-е.
Вечером 2 июня на турнире сразятся друг с другом Александра Саснович и Арина Соболенко.
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В матче второго раунда «Ролан Гаррос» белорусская теннисистка Виктория Азаренко нанесла поражение датчанке Кларе Таусон со счетом 7:5, 6:4.
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