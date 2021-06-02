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Видеосюжет подтверждает, что Протасевич был в "Азове" как журналист

02.06.2021 19:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Блогер и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский опубликовал снятый в марте 2015 года сюжет о боях за Широкино, в котором появляется белорусский оппозиционер и основатель Nexta Роман Протасевич.

Сюжет Казанский опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Мужчина, похожий на Романа Протасевича, появляется в сюжете на 4'42". Он ранен, ему оказывают медицинскую помощь.

"На видео видно, что в отличие от бойцов "Азова", Роман одет по гражданке. Присутствовал на позициях он в качестве репортера, а не военного", - написал Казанский.

Он подчеркнул, что появление Протасевича в сюжете - "очень важная деталь", - сообщает .

"Сейчас даже многие зарубежные СМИ подхватили ложь россиян о том, что Протасевич воевал. Следовательно, мог быть виновен в каких-то преступлениях. Но Протасевич был военкором. Его арест - это расправа над журналистом", - добавил Казанский.

Ранее о том, что Протасевич был на Донбассе в качестве журналиста, заявил основатель движения "Азов" Андрей Билецкий. "Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - утверждает Билецкий.

Сам Протасевич тоже говорил о том, что был в зоне военных действий на Донбассе в качестве журналиста, в интервью российскому блогеру Юрию Дудю. "У меня были и ранения. Но я все это время делал журналистскую работу", - заявлял Протасевич, отрицая участие непосредственно в боевых действиях.

Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Боевиуи обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия". Лукашенко пригласил представителей ЛНР в Минск для допроса Протасевича.

 
Теги: Минск
 
 
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Блогер и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский опубликовал снятый в марте 2015 года сюжет о боях за Широкино, в котором...
 
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