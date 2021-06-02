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Латушко угрожает заблокировать границу Беларуси и Польши, если Евросоюз не введет санкции

02.06.2021 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Народное антикризисное управление анонсировало начало массовых акций протеста на белорусско-польской границе. Так планируется вынудить Евросоюз скорее ввести эффективные санкции против режима Лукашенко.



Павел Латушко на Глобальном пикете солидарности в Варшаве. 29 мая 2021 года. Фото: СФ / Белсат

Первая согласованная акция начнется в субботу 5 июня пункте пропуска Бобровники-Берестовица. Акция согласована с местными властями. Возможно, добавятся и другие страны, отмечает НАУ, пишет Белсат.

В ходе акции планируется призвать Европейский Союз скорее ввести «решительные и эффективные санкции» против режима Лукашенко, а также «требовать открытия наземных границ для граждан Беларуси нелегитимной белорусской властью».

Первые три дня на границе предлагается устраивать митинги и рассказывать прохожим о ситуации в Беларуси.

«Мы не можем ждать, когда режим Лукашенко совершит очередное преступление – пора переходить к активным действиям. Санкции – один из инструментов, чтобы освободить политзаключенных и организовать новые честные выборы. Сразу после захвата самолета с Романом Протасевичем многие мировые лидеры заявили, что реакция на преступления Лукашенко будет быстрой и максимально эффективной. Мы поддерживаем этот подход, однако у нас есть опасения, что ЕС снова не предпримет реальных шагов по наказанию режима Лукашенко», – рассказал глава НАУ Павел Латушко, один из инициаторов акции.

Если за первые три дня не будут приняты обещанные Евросоюзом масштабные санкции, участники собираются заблокировать дорогу к пункту пропуска Бобровники-Берестовица.
 
 
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Народное антикризисное управление анонсировало начало массовых акций протеста на белорусско-польской границе. Так планируется вынудить Евросоюз скорее ввести...
 
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