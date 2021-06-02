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Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

02.06.2021 20:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Huawei 2 июня провела глобальную презентацию своих новых продуктов. Портфолио китайской корпорации пополнилось умными часами, наушниками, планшетами и мониторами. Журналист Onliner побывал на презентации в Москве и передает с места событий.

Одним из важнейших акцентов презентации стала новая HarmonyOS — мобильная операционная система компании, построенная на концепции «Органичная жизнь с искусственным интеллектом». Она стоит на столпах спорта, здоровья, продуктивности, умного дома и умных путешествий.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Вместе с обновлением HarmonyOS компания объявила эру умных устройств, которые связаны между собой. Операционная система может быть интегрирована в планшет, смартфон, лампочки, бытовую технику, умную розетку... во все. HarmonyOS способна запускаться и работать с устройствами, имеющими даже очень компактную оперативную память (всего 128 Кб).

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Панель управления HarmonyOS позволяет создавать суперустройства из нескольких гаджетов по концепеции «One as All — All as one» — например, объединять несколько отдельных беспроводных колонок в сеть или комбинироваться между музыкальными колонками / экранами Huawei Vision. Также можно запускать вывод видео и аудио на разные устройства.

Умные устройства под управлением HarmonyOS получат собственные виджеты контроля — вы сможете настраивать работу вентилятора, камеры, умных лампочек и домашнего фильтра воздуха.





«Huawei делает из машин настоящих представителей сферы услуг», — задорно кричит со сцены Ричард Ю. HarmonyOS, например узнав, что в холодильнике лежит лосось (пользователь сам сможет выбрать это), способна менять температурный режим работы холодильника.

Huawei обещает максимальную функциональность по сравнению с EMUI — быструю и грамотную работу с ОЗУ: даже если память телефона будет занята, он сможет функционировать без перебоев. А рендеринг изображений ведется не только при помощи процессора, но и с графического модуля.

Cписок компаний, которые уже готовы работать в рамках HarmonyOS, велик, но белорусу будут знакомы такие компании, как Midea, Haier, Skyworth и Tissot. Большинство пока исключительно китайские бренды.

Huawei cегодня также представила умные часы Watch 3 и Watch 3 Pro с новой конструкцией и изящным внешним видом.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Часы получили цифровую заводную 3D-головку. Корпус выполнен из кованой нержавеющей полированной стали особого сорта, экраном выступает сенсорный 1.43″ AMOLED-дисплей. Можно купить сменный ремень из каучука, кожи, металла и эластичной ткани.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Huawei позиционирует умные часы как независимое от телефона устройство: они поддерживают виртуальную симку eSIM, водонепроницаемы, могут проигрывать потоковую музыку и радио без необходимости загрузки.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Часы умеют считывать пульс, получили датчик насыщения крови кислородом (пульсоксиметр), встроенный термометр. Также корпорация пообещала работу над датчиком глюкозы в крови.

Часы умеют напоминать о приеме лекарств. Следить можно за витальными параметрами всех членов семьи с часами.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Cледующий герой презентации — планшет MatePad Pro с большим OLED-дисплеем и диагональю 12.6″ и 10.8″, качественной заводской цветокалибровкой, обеспечивающей отличную цветопередачу.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Новинки построены на процессорах Qualcomm Snapdragon, а не оригинальных Kirin. Устройство получило мощную акустическую систему из 8 динамиков и 4 микрофонов с функцией шумоподавления (для работающего в Zoom мира). Планшет поддерживает Wi-Fi 6.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Планшет сможет работать без перерыва 14 часов. Есть в трех цветах: белом, сером, оливковом из веганской кожи.

Также сегодня был представлен стилус Huawei M-Pencil следующего поколения в металлическом корпусе с пескоструйной обработкой. Стилус поддерживает двойные тапы для переключения инструментов без касания планшета. В прозрачном пластике наконечника виден металлический стержень.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Также на стенде можно было увидеть умные экраны Huawei Vision S с диагональю 65 (с камерой) и 55 дюймов. Эти телевизоры с разрешением 3840×2160 пикселей при 120 Гц, SoC Honghu 818, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Умные экраны получили четыре динамика, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi (802.11 ac). Благодаря HarmonyOS телевизоры быстро связываются с другими устройствами Huawei под управлением этой ОС. Также телевизоры получат виртуального ассистента «Салют» от Сбера. C его помощью можно звонить через Telegram, играть в игры с управлением с телефона, управлять умным домом, созваниваться по видеоконференциям.

Монитор Huawei MateView — минималистический дисплей в цельном алюминиемом корпусе и диагональю 28,2 дюйма.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Как и другие умные дисплеи Huawei, он работает с функцией Smart MEMC, которая улучшает плавность картинки благодаря интерполяции. Просчитываются цвета, траектории движения и фон. Дисплей отличается 92% DCI-P3 цветовым охватом и поддержкой HDR.

Huawei MateView GT — игровой изогнутый дисплей с частотой обновления до 165 Гц и cтильной встроенной колонкой.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Наконец, Huawei FreeBuds 4 — новые беспроводные Bluetooth-наушники полуоткрытого типа в белом, сером и красном корпусе. Наушники могут подавить до 25 дБ шума вокруг вас, что больше, чем предшественники.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Компания также собирается перевести на HarmonyOS более 100 уже выпускаемых устройств: смартфонов и планшетов.

Наконец, Huawei впервые официально показала флагманскую модель Huawei P50 на видео: отчетливо видны два модуля на три и на одну камеру.

Фоторепортаж: Huawei показала в Москве умные часы Watch 3, новый MatePad Pro, телевизоры и в конце подразнила выпуском P50

Смартфон продемонстрировали в золотистом и черном цвете. Cудя по всему, нижний блок камеры будет заметно крупнее остальных. По слухам, P50 получит 1″ сенсор c разрешением 50 Мп.

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Компания Huawei 2 июня провела глобальную презентацию своих новых продуктов. Портфолио китайской корпорации пополнилось умными часами, наушниками, планшетами...
 
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