В МВД заявили, что в Жабинке задержали 12 протестующих

Задержанные юноши / Скриншот с видео МВД​

На след "партизан" вышли сотрудники ГУБОПиК. Только в мае они провели при поддержке омоновцев в Жабинке и районе 25 обысков. Утверждается, что часть задержанных — участники фанатского движения. Молодых людей проверяют на причастность к нанесению надписей на фасады зданий, к поджогу торговых павильонов (видимо, "Табакерок") и порче камер видеонаблюдения. Утверждается, что во время обысков нашли пневматическую винтовку, два газовых пистолета, электрошокер, форму спасателя и милиционера,Еврорадио.