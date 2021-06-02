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Гражданин Армении задержан по подозрению в убийстве гражданки Беларуси
Источник материала: Партизан
Гражданин Армении задержан в Лиозненском районе по подозрению в убийстве гражданки Беларуси, возбуждено уголовное дело.
"Недавно в Полоцкий РОВД поступило заявление об исчезновении 53-летней жительницы райцентра. Ее коллеги забили тревогу, когда женщина не вышла на работу", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой в среду,
"Сыщики обнаружили труп пропавшей в ее квартире. Оперативно установили подозреваемого – 50-летнего гражданина Армении. Выяснилось, что он встречался с погибшей, а после уехал из города. Мужчину задержали в Лиозненском районе при попытке выехать в Россию", - рассказала Чемоданова.
По предварительной информации, отметила она, со своей жертвой иностранец познакомился в интернете, после чего та пригласила виртуального собеседника в гости. Во время застолья пара поссорилась, в результате чего мужчина нанес несколько ножевых ранений.
"Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство", - проинформировала Чемоданова.
В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений в Беларуси, добавила она, призвав граждан, которым что-либо известно об этом, обратиться в милицию.
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Гражданин Армении задержан в Лиозненском районе по подозрению в убийстве гражданки Беларуси, возбуждено уголовное дело.
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