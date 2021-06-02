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Гражданин Армении задержан по подозрению в убийстве гражданки Беларуси

02.06.2021 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданин Армении задержан в Лиозненском районе по подозрению в убийстве гражданки Беларуси, возбуждено уголовное дело.


 
"Недавно в Полоцкий РОВД поступило заявление об исчезновении 53-летней жительницы райцентра. Ее коллеги забили тревогу, когда женщина не вышла на работу", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой в среду, пишет interfax.by.

"Сыщики обнаружили труп пропавшей в ее квартире. Оперативно установили подозреваемого – 50-летнего гражданина Армении. Выяснилось, что он встречался с погибшей, а после уехал из города. Мужчину задержали в Лиозненском районе при попытке выехать в Россию", - рассказала Чемоданова.

По предварительной информации, отметила она, со своей жертвой иностранец познакомился в интернете, после чего та пригласила виртуального собеседника в гости. Во время застолья пара поссорилась, в результате чего мужчина нанес несколько ножевых ранений.

"Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство", - проинформировала Чемоданова.



В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений в Беларуси, добавила она, призвав граждан, которым что-либо известно об этом, обратиться в милицию.
 
 
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Гражданин Армении задержан в Лиозненском районе по подозрению в убийстве гражданки Беларуси, возбуждено уголовное дело.
 
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