Гражданин Армении задержан по подозрению в убийстве гражданки Беларуси





пишет interfax.by. "Недавно в Полоцкий РОВД поступило заявление об исчезновении 53-летней жительницы райцентра. Ее коллеги забили тревогу, когда женщина не вышла на работу", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой в среду,interfax.by.





"Сыщики обнаружили труп пропавшей в ее квартире. Оперативно установили подозреваемого – 50-летнего гражданина Армении. Выяснилось, что он встречался с погибшей, а после уехал из города. Мужчину задержали в Лиозненском районе при попытке выехать в Россию", - рассказала Чемоданова.





По предварительной информации, отметила она, со своей жертвой иностранец познакомился в интернете, после чего та пригласила виртуального собеседника в гости. Во время застолья пара поссорилась, в результате чего мужчина нанес несколько ножевых ранений.





"Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство", - проинформировала Чемоданова.













В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений в Беларуси, добавила она, призвав граждан, которым что-либо известно об этом, обратиться в милицию.







