Источник материала: БT

1 200 рублей за два месяца - на такую сумму оценен ущерб продовольственному магазину в Пинске, в котором работал один единственный продавец. Серьезное проседание в бюджете торгового объекта выявила стандартная инвентаризация. Подозрения сразу пали на кассира. Выяснилось, что 37-летняя женщина присваивала себе продукты питания и материальные ценности. Часть похищенного изъята у нее дома. Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.







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