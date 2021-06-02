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1 200 рублей за два месяца - на такую сумму оценен ущерб продовольственному магазину в Пинске

02.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

1 200 рублей за два месяца - на такую сумму оценен ущерб продовольственному магазину в Пинске, в  котором работал один единственный продавец. Серьезное проседание в бюджете торгового объекта выявила стандартная инвентаризация. Подозрения сразу пали на кассира. Выяснилось, что 37-летняя женщина присваивала себе продукты питания и материальные ценности. Часть похищенного изъята у нее дома. Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.


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1 200 рублей за два месяца - на такую сумму оценен ущерб продовольственному магазину в Пинске, в  котором работал один-единственный продавец. Серьезное проседание в...
 
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