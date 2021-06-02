В Минске продолжается расследование уголовного дела в отношении лжеброкеров

Источник материала: БT

Поверила лжеброкерам и лишилась 15 тысяч долларов. В Минске продолжается расследование уголовного дела в отношении неизвестных, которые, представившись финансовыми аналитиками, на протяжении нескольких месяцев помогали 44-летней минчанке вкладывать ее средства в акции. Буквально на глазах вложенные суммы многократно увеличивались. Когда женщина решила вывести заработанные 100 тысяч долларов, столкнулась с чередой проблем. Оказалось, что средства, которые увеличивались в ее личном кабинете на сайте, - фейк. Вместо того чтобы заработать, начинающий брокер потеряла все свои сбережения. Владимир Королев пообщался с пострадавшей.

Доход за месяц - 30 тысяч долларов. Такой прибыли от работы американского хедж-фонда 44-летняя минчанка никак не ожидала. Вложив 5 тысяч долларов, она смогла заработать целое состояние. Закрытый сайт для избранных женщине подсказали в интернете.

Поразмыслив какое-то время, минчанка все же нашла деньги (10 тысяч долларов) и вновь вложила в рекомендованные трейдером акции. Женщина уверяла, что неизвестный не вел себя как мошенник. На протяжении месяца они созванивались, обсуждали инвестиции. Фактически стали друзьями. Услышав отказ, компаньон продолжал поддерживать связь. Проблемы начались после того, как минчанка решила вывести средства.

Осознав горькую правду, трейдер обратилась в милицию.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

C потерпевшей постоянно связывались представители платформы, обещали приумножить ее капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров. Таким образом с февраля по апрель 2021 года неизвестные завладели ее денежными средствами на общую сумму более 15 тысяч долларов США. По факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.Сегодня сайт этого инвестиционного хедж-фонда недоступен, однако, поискав в интернете, несложно найти и другие подобные ресурсы. Пока такой вид мошенничества работает, аферисты продолжат зарабатывать на тех, кто пытается быстро разбогатеть.





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