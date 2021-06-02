Двое дорожных рабочих пострадали в ДТП в Рогачевском районе

Источник материала: БT

Двое дорожных рабочих пострадали в ДТП. Инцидент произошел накануне днем в Рогачевском районе. По данным ГАИ, 35-летний водитель Renault Master отвлекся на звонок по мобильнику прямо во время движения. В итоге врезался в машину прикрытия дорожной службы - бригада в этот момент занималась покраской разметки. От удара ГАЗ отбросило на 2 рабочих. Пострадавшие с травмами госпитализированы.





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