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Двое дорожных рабочих пострадали в ДТП в Рогачевском районе
Источник материала: БT
Двое дорожных рабочих пострадали в ДТП. Инцидент произошел накануне днем в Рогачевском районе. По данным ГАИ, 35-летний водитель Renault Master отвлекся на звонок по мобильнику прямо во время движения. В итоге врезался в машину прикрытия дорожной службы - бригада в этот момент занималась покраской разметки. От удара ГАЗ отбросило на 2 рабочих. Пострадавшие с травмами госпитализированы.
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Двое дорожных рабочих пострадали в ДТП. Инцидент произошел накануне днем в Рогачевском районе. По данным ГАИ, 35-летний водитель Renault Master отвлекся на звонок по...
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