Евродепутаты призвали ЕС немедленно ввести четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей

Немедленно ввести четвертый пакет санкций против белорусских властей призвали ЕС депутаты Европейского парламента — глава делегации по связям с Беларусью Роберт Бедронь и спецдокладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.



Роберт Бедронь. Источник: vijesti.me

«Прошло почти десять месяцев с момента прошлогодних мошеннических президентских выборов в Беларуси. Режим Александра Лукашенко отреагировал грубой жестокостью и произволом на законную борьбу белорусского народа за свободу. Как следствие, каждый день приносит нам печальные новости», — отмечают парламентарии. В качестве примеров они приводят приговор Павлу Северинцу, смерть Витольда Ашурка, самоубийство Дмитрия Стаховского, задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги «после недопустимого и беспрецедентного угона пассажирского самолета», попытку суицида Степана Латыпова, передает БелаПАН .

Бедронь и Ауштрявичюс «решительно осуждают» продолжающееся содержание под стражей политзаключенных и дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси. По их мнению, подлинный, инклюзивный национальный диалог, ведущий к свободным и справедливым выборам под контролем международных наблюдателей, прекращение государственного насилия и освобождение всех политзаключенных — единственный способ мирно выйти из кризиса.

«А пока мы призываем ЕС немедленно ввести четвертый пакет санкций, направленных против должностных лиц, участвующих либо причастных к фальсификации выборов и последующим нарушениям прав человека, а также компаний, связанных с режимом, в соответствии с выводами Европейского совета по Беларуси от 24 мая 2021 года», — заявили евродепутаты.

Они призвали Европейскую службу внешних действий и посольства в Минске внимательно следить за судьбой политзаключенных, чтобы предложить им необходимую поддержку, и совместно работать ради их скорейшего освобождения.