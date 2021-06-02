ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евродепутаты призвали ЕС немедленно ввести четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей

02.06.2021 20:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Немедленно ввести четвертый пакет санкций против белорусских властей призвали ЕС депутаты Европейского парламента — глава делегации по связям с Беларусью Роберт Бедронь и спецдокладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

Евродепутаты призвали ЕС немедленно ввести четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей
Роберт Бедронь. Источник: vijesti.me

«Прошло почти десять месяцев с момента прошлогодних мошеннических президентских выборов в Беларуси. Режим Александра Лукашенко отреагировал грубой жестокостью и произволом на законную борьбу белорусского народа за свободу. Как следствие, каждый день приносит нам печальные новости», — отмечают парламентарии. В качестве примеров они приводят приговор Павлу Северинцу, смерть Витольда Ашурка, самоубийство Дмитрия Стаховского, задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги «после недопустимого и беспрецедентного угона пассажирского самолета», попытку суицида Степана Латыпова, передает БелаПАН.

Бедронь и Ауштрявичюс «решительно осуждают» продолжающееся содержание под стражей политзаключенных и дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси. По их мнению, подлинный, инклюзивный национальный диалог, ведущий к свободным и справедливым выборам под контролем международных наблюдателей, прекращение государственного насилия и освобождение всех политзаключенных — единственный способ мирно выйти из кризиса.

«А пока мы призываем ЕС немедленно ввести четвертый пакет санкций, направленных против должностных лиц, участвующих либо причастных к фальсификации выборов и последующим нарушениям прав человека, а также компаний, связанных с режимом, в соответствии с выводами Европейского совета по Беларуси от 24 мая 2021 года», — заявили евродепутаты.

Они призвали Европейскую службу внешних действий и посольства в Минске внимательно следить за судьбой политзаключенных, чтобы предложить им необходимую поддержку, и совместно работать ради их скорейшего освобождения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немедленно ввести четвертый пакет санкций против белорусских властей призвали ЕС депутаты Европейского парламента — глава делегации по связям с Беларусью...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МВД заявили, что в Жабинке задержали 12 протестующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by