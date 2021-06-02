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Застрявших в Тунисе белорусов вывезут 4 и 6 июня

02.06.2021 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Застрявших в Тунисе белорусских туристов предположительно вывезут бортом «Белавиа» 4 и 6 июня. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил туроператор «Интерсити».

Застрявших в Тунисе белорусов вывезут 4 и 6 июня

Отметим, что вывозной рейс переносился уже дважды.

«В связи с обстоятельствами непреодолимой силы рейс по маршруту Джерба — Минск 30 мая не состоится. Туристы будут отправлены эвакуационным рейсом 3 июня», — такое сообщение туроператор прислал отдыхающим в первый раз.

Теперь вместо 3 июня обещается, что вывозные рейсы из Туниса будут осуществляться в следующие даты: с острова Джерба 4 июня, из Энфида 6 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Застрявших в Тунисе белорусских туристов предположительно вывезут бортом «Белавиа» 4 и 6 июня. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил...
 
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