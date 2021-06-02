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Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала "Ролан Гаррос"
Источник материала: Партизан
В матче второго раунда "Ролан Гаррос" белоруска Виктория Азаренко (N 16 ВТА) нанесла поражение представительнице Дании Кларе Таусон (90) со счетом 7:5, 6:4.
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В матче второго раунда "Ролан Гаррос" белоруска Виктория Азаренко (N 16 ВТА) нанесла поражение представительнице Дании Кларе Таусон (90) со счетом 7:5, 6:4.
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