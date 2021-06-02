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Ургант сравнил Лукашенко с моржом, которого стоит «оплывать»
02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ведущий программы «Вечерний Ургант» не пожалел шуток, рассказывая о переговорах правителей Беларуси и России в Сочи.
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– Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь – это президент Беларуси. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают, – пошутил Ургант, намекая, видимо, на отказ самолетов европейских стран пересекать воздушное пространство Беларуси.
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» не пожалел шуток, рассказывая о переговорах правителей Беларуси и России в Сочи.
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