Ургант сравнил Лукашенко с моржом, которого стоит «оплывать»

Источник материала: Салiдарнасць

Ведущий программы «Вечерний Ургант» не пожалел шуток, рассказывая о переговорах правителей Беларуси и России в Сочи.

В свежем выпуске Иван Ургант обыграл морскую прогулку Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые наблюдали за плескавшимися в воде дельфинами. Шоумен показал, как давались инструкции мужчинам, на которых были надеты маски дельфинов.

– Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь – это президент Беларуси. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают, – пошутил Ургант, намекая, видимо, на отказ самолетов европейских стран пересекать воздушное пространство Беларуси.

Ранее было опубликовано фото Лукашенко , который купается в Черном море. Пресс-секретарь президента России не стал объяснять, почему к нему не присоединился Путин.

Ургант снова троллит Лукашенко: «Неожиданное слово для властей Беларуси»