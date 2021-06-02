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Тихановская в Киеве еще не бывала: Лукашенко станет врагом Украины?
02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В отношениях властей Беларуси и Украины растет напряженность. Какого развития событий ждать в ближайшее время?
Фото AP
Украина вслед за странами Евросоюза закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. А Александр Лукашенко, вернувшись с переговоров с президентом России, заявил, что возможно открытие авиарейса в Крым, и допустил вероятность приезда представителей «ЛНР», желающих задать вопросы Роману Протасевичу.
Какого развития событий ждать в ближайшее время?
Политический обозреватель Артем Шрайбман заявил
— Это может привести к
Директор Института мировой политики (Украина) Евгений Магда заявил
Он считает, что действия правителя Беларуси ведут к потере нашей страной геополитической субъектности.
Евгений Магда отметил, что на фоне некоторых других стран, позиция украинских властей после августа 2020 года была довольно сдержанной, а Светлана Тихоновская в Киеве так и не побывала.
Российский обозреватель Константин Скоркин
Он считает, что официальный Киев находится в непростой ситуации. С одной стороны, он не может не продемонстрировать солидарность с западной коалицией. С другой – экономические отношения с Беларусью для него очень важны.
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В отношениях властей Беларуси и Украины растет напряженность.
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