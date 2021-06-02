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Тихановская в Киеве еще не бывала: Лукашенко станет врагом Украины?

02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В отношениях властей Беларуси и Украины растет напряженность. Какого развития событий ждать в ближайшее время?

Тихановская в Киеве еще не бывала: Лукашенко станет врагом Украины?

Фото AP

Украина вслед за странами Евросоюза закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. А Александр Лукашенко, вернувшись с переговоров с президентом России, заявил, что возможно открытие авиарейса в Крым, и допустил вероятность приезда представителей «ЛНР», желающих задать вопросы Роману Протасевичу.

Какого развития событий ждать в ближайшее время?

Политический обозреватель Артем Шрайбман заявил TUT.BY насчет перспективы полетов «Белавиа» в Крым: 

— Это может привести к новым украинским санкциям против Беларуси, например торговым. Возможен отзыв дипломатов или прекращение дипотношений — в зависимости от выбора украинской стороны. Разумеется, это может повлиять на бОльшие санкции Запада в отношении Беларуси. Если Беларусь солидаризируется с тем, что на Западе считают аннексией Крыма, и, отправляя туда свои самолеты, таким образом способствует аннексии, то это ускорит и усилит санкции.

Директор Института мировой политики (Украина) Евгений Магда заявил Радыё Свабода, что риторика о полетах белорусских самолетов в аннексированный Россией Крым может быть опасной для самого Лукашенко.

Он считает, что действия правителя Беларуси ведут к потере нашей страной геополитической субъектности.

Евгений Магда отметил, что на фоне некоторых других стран, позиция украинских властей после августа 2020 года была довольно сдержанной, а Светлана Тихоновская в Киеве так и не побывала.

Российский обозреватель Константин Скоркин пишет, что пока украинские власти пытаются действовать осторожно, Лукашенко, который санкции со стороны соседней страны воспринимает болезненно, готов «отомстить южному соседу».

Он считает, что официальный Киев находится в непростой ситуации. С одной стороны, он не может не продемонстрировать солидарность с западной коалицией. С другой – экономические отношения с Беларусью для него очень важны.

 
 
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