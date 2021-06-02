Тихановская в Киеве еще не бывала: Лукашенко станет врагом Украины?

Источник материала: Салiдарнасць

В отношениях властей Беларуси и Украины растет напряженность. Какого развития событий ждать в ближайшее время?





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Украина вслед за странами Евросоюза закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. А Александр Лукашенко, вернувшись с переговоров с президентом России, заявил, что возможно открытие авиарейса в Крым, и допустил вероятность приезда представителей «ЛНР», желающих задать вопросы Роману Протасевичу.

Какого развития событий ждать в ближайшее время?

Политический обозреватель Артем Шрайбман заявил TUT.BY насчет перспективы полетов «Белавиа» в Крым:

— Это может привести к новым украинским санкциям против Беларуси, например торговым. Возможен отзыв дипломатов или прекращение дипотношений — в зависимости от выбора украинской стороны. Разумеется, это может повлиять на бОльшие санкции Запада в отношении Беларуси. Если Беларусь солидаризируется с тем, что на Западе считают аннексией Крыма, и, отправляя туда свои самолеты, таким образом способствует аннексии, то это ускорит и усилит санкции.

Директор Института мировой политики (Украина) Евгений Магда заявил Радыё Свабода , что риторика о полетах белорусских самолетов в аннексированный Россией Крым может быть опасной для самого Лукашенко.

Он считает, что действия правителя Беларуси ведут к потере нашей страной геополитической субъектности.

Евгений Магда отметил, что на фоне некоторых других стран, позиция украинских властей после августа 2020 года была довольно сдержанной, а Светлана Тихоновская в Киеве так и не побывала.

Российский обозреватель Константин Скоркин пишет , что пока украинские власти пытаются действовать осторожно, Лукашенко, который санкции со стороны соседней страны воспринимает болезненно, готов «отомстить южному соседу».

Он считает, что официальный Киев находится в непростой ситуации. С одной стороны, он не может не продемонстрировать солидарность с западной коалицией. С другой – экономические отношения с Беларусью для него очень важны.