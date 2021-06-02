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Дачникам грозит штраф за выращивание «изабеллы»
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
«А вы знаете, что в России под страхом штрафа и уголовного наказания до сих пор запрещено выращивать виноград американский, или «витис ламбруско», тот, который у нас называют «изабелла»? А был такой закон от 1961 года», - сказал он «Царьграду».
По словам Туманова, запрет был введен из-за того, что в вине, произведенном из «изабеллы», высокое содержание метилового спирта. Человек может умереть, выпив 23 литра такого вина.
«Вы 23 литра можете выпить?» - поинтересовался Туманов.
Он отметил, что закон «приняли сдуру», но тут же после принятия о нем забыли, хотя и не отменили.
Туманов также заявил, что большинство сообщений СМИ о штрафах для дачников «за шашлыки, костры, заборы, мусор, петрушку, одуванчики, колодцы, туалеты, борщевик, кур» являются «страшилками».
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Запрет был введен из-за того, что в вине из «изабеллы» высокое содержание метилового спирта.
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