Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«А вы знаете, что в России под страхом штрафа и уголовного наказания до сих пор запрещено выращивать виноград американский, или «витис ламбруско», тот, который у нас называют «изабелла»? А был такой закон от 1961 года», - сказал он «Царьграду».

«Вы 23 литра можете выпить?» - поинтересовался Туманов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дачникам грозит штраф за выращивание «изабеллы» Запрет был введен из-за того, что в вине из «изабеллы» высокое содержание метилового спирта.

По словам Туманова, запрет был введен из-за того, что в вине, произведенном из «изабеллы», высокое содержание метилового спирта. Человек может умереть, выпив 23 литра такого вина.Он отметил, что закон «приняли сдуру», но тут же после принятия о нем забыли, хотя и не отменили.Туманов также заявил, что большинство сообщений СМИ о штрафах для дачников «за шашлыки, костры, заборы, мусор, петрушку, одуванчики, колодцы, туалеты, борщевик, кур» являются «страшилками».