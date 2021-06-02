Еврокомиссия и фонд Гейтса привлекут $1 млрд на развитие зеленых технологий









Деньги потратят в период с 2022 по 2026 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии. За счет этих средств профинансируют проекты по развитию технологий, которые помогают снижать выбросы парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года.





Ключевым направлением проекта станет получение зеленого водорода, который добывают с использованием возобновляемой энергии. Еще один пункт в программе — экологичное авиационное топливо. Кроме того, фонд Гейтса заинтересован в развитии технологий по извлечению диоксида углерода из воздуха и совершенствовании способов долгосрочного хранения энергии.





По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это партнерство поможет европейским компаниям не только получить выгоду от применения технологий по сокращению выбросов парниковых газов, но и создать современные рабочие места. Билл Гейтс, в свою очередь, считает, что так Европа сможет сыграть ключевую роль в процессе снижения зависимости мировой экономики от углеводородов.



