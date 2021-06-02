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Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход Беларуси

02.06.2021 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

"Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (в среду вечером) получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию", - сообщила авиакомпания.

"Как следствие мы не ожидаем дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву-Домодедово и в Санкт-Петербург", - добавили в пресс-службе.

В среду Lufthansa отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Беларуси из-за недостающих разрешений российской стороны. В ответ немецкий Минтранс не разрешил российские рейсы в Германию.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.
 
Теги: Минск
 
 
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Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси.
 
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