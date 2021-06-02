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Евродепутаты призвали освободить лидеров «Европейской Беларуси» и Павла Северинца

02.06.2021 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ответственные за отношения с Беларусью депутаты также призвали ЕС немедленно приступить к четвертому пакету санкций.

Евродепутаты призвали освободить лидеров «Европейской Беларуси» и Павла Северинца
Глава делегации Европейского Парламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь и докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс выпустили заявление, в котором осудили "приговор" лидерам гражданской кампании «Европейская Беларусь» и Павлу Северинцу. Кроме того, депутаты напомнили о смерти Витольда Ашурка, самоубийстве 17-летнего сироты Дмитрия Стаховского, попытке самоубийства Степана Латыпова. Парламентарии призвали ЕС незамедлительно ввести четвертый пакет санкций против режима Лукашенко.

Приводим полный текст заявления Роберта Бедроня и Пятраса Ауштрявичюса (перевод пресс-службы гражданской кампании «Европейская Беларусь»):

«Почти десять месяцев прошло после прошлогодних сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси. На законную борьбу белорусского народа за свободу режим Лукашенко ответил неприкрытой жестокостью и беззаконием.

Среди недавних инцидентов мы осуждаем приговор лидеру оппозиции Павлу Северинцу вместе с шестью активистами защиты прав человека и оппозиционерами Евгением Афнагелем, Андреем Войничем, Максимом Винярским, Павлом Юхневичем, Дмитрием Козловым и Ириной Cчастной к семи годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям; смерть заключенного активиста партии БНФ Витольда Ашурка, якобы от сердечного приступа, хотя у него не было такого прецедента, а его семья не получала известий от него в течение двух недель; самоубийство 17-летнего сироты Дмитрия Стаховского, которого милиция преследовала за его участие в мирных митингах оппозиции; задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги после неприемлемого и беспрецедентного угона пассажирского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс; попытку самоубийства политического активиста Степана Латыпова после того, как следователи пригрозили привлечь к ответственности его семью и соседей, если он не признает себя виновным в разжигании общественных беспорядков.

На сегодняшний день не менее 454 человек в Беларуси признаны правозащитным сообществом политическими заключенными. В многочисленных сообщениях говорится о том, что они подвергаются бесчеловечным и опасным для жизни условиях содержания и пыткам. Их список ежедневно обновляется правозащитной организацией «Весна», с ним можно ознакомиться по адресу.

Мы решительно осуждаем продолжающееся содержание под стражей политических заключенных и дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси.

Подлинный, всеобъемлющий национальный диалог, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением международных наблюдателей, прекращение государственного насилия и освобождению всех политических заключенных - единственный путь вперед для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса.

А пока мы призываем ЕС немедленно приступить к четвертому пакету санкций, направленных против должностных лиц, которые участвуют или причастны к фальсификации результатов выборов и последующим нарушениям прав человека, а также компаний, связанных с режимом, в соответствии с выводами Европейского совета по Беларуси от 24 мая 2021 года.

Мы также призываем Европейскую службу внешних действий и национальные дипломатические представительства в Беларуси внимательно следить за положением отдельных политических заключенных в Беларуси, предлагать им любую поддержку, в которой они могут нуждаться, и работать вместе для обеспечения их скорейшего освобождения», пишет charter97.org.
 
 
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Ответственные за отношения с Беларусью депутаты также призвали ЕС немедленно приступить к четвертому пакету санкций.
 
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