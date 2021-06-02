По госТВ показали кадры допроса Протасевича

Источник материала: Onliner

В конце мая самолет Ryanair, пролетавший над территорией Беларуси, совершил аварийную посадку в Минске, для сопровождения был поднят истребитель. По данным СК РБ, это произошло после сообщения о минировании. На борту самолета был Роман Протасевич — один из создателей популярного в Беларуси телеграм-канала, который позже был признан экстремистским. Его задержали. Гостелеканал ОНТ обнародовал записи допроса Протасевича.

Сегодня гостелеканал в сюжете описал версию произошедшего с цитатами представителей госорганизаций: "Пилоту рекомендовали сесть в Минске, не принуждали. Он должен был принять решение самостоятельно. В двух минутах лета (25 км) от границы с Литвой пилот повернул в сторону MSQ. После поворота подняли в воздух истребитель - для сопровождения и поддержания связи - на случай сработки самодельного взрывного устройства и выхода из строя средств связи".

В видео утверждается, что вначале Франак Вечерко в соцсети написал о том, что на посаженном борту находится Протасевич, на тот момент спецслужбы Беларуси об этом не знали. Уверяется, после этого поста пассажиром заинтересовались.

Также в сюжете использовали видео с допросов Приводим самые важные фразы, озвученные Романом, из этой записи:

- Когда подлетали к аэропорту, я понял, что паниковать бесполезно. Людей в жилетках принял за журналистов. Думал, меня встречают с помпой. Рядом были сотрудники в форме спецназа. Во всяком случае, это будет красиво.

- У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы. Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал - реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем массовыми".

Официальная версия белорусских властей по поводу аварийной посадки самолета — сообщение о бомбе, поступившее на электронную почту. В НАТО посадку называют «насильственной», в ОБСЕ — «вынужденной», в Еврокомиссии — «незаконной». Международные организации обещали, что инцидент будет иметь последствия. Таковыми стали отозванные разрешения на полеты в Беларусь и из нее, некоторые страны закрыли небо, авиакомпании стали облетать нас стороной, «Белавиа» отменила рейсы в десятки аэропортов.

Часть общества восприняла ситуацию с посадкой лайнера как заранее заготовленную операцию с целью задержать Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Другие придерживаются мнения, озвученного главой МИД РБ Владимиром Макеем: «Задержание произошло после того, как граждане проходили пограничный контроль на вылет обратного рейса из Минска после досмотра самолета. Поэтому здесь нет абсолютно никакой связи».

Роман, помимо известного телеграм-канала (созданного совместно со Степаном Путило), работал еще на одном, оба были признаны экстремистскими решениями белорусских судов. Роман Протасевич проходит в РБ обвиняемым по ст. 293 УК («Массовые беспорядки»), ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), а также он внесен КГБ РБ в перечень организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности.