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БелАЭС получила лицензию на работу первого энергоблока
02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская АЭС вступила в строй. В среду станция получила лицензию на работу первого энергоблока. Решение о выдаче приняла коллегия МЧС, сообщает «МИР 24».
Перед этим станция прошла серьезную проверку: все системы безопасны и готовы к работе. Состоялись также общественные слушания – поступившие вопросы учли при выдаче лицензии. АЭС обеспечит треть внутреннего
Сейчас на Островецкой АЭС идет строительство второго реактора. Его ввод в эксплуатацию намечен на будущий год.
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Коллегия МЧС убедилась – все системы безопасны и готовы к работе.
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