БелАЭС получила лицензию на работу первого энергоблока

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская АЭС вступила в строй. В среду станция получила лицензию на работу первого энергоблока. Решение о выдаче приняла коллегия МЧС, сообщает «МИР 24».

Перед этим станция прошла серьезную проверку: все системы безопасны и готовы к работе. Состоялись также общественные слушания – поступившие вопросы учли при выдаче лицензии. АЭС обеспечит треть внутреннего потребления электроэнергии в стране, а также позволит ежегодно экономить около 5 миллиардов кубометров газа.

Сейчас на Островецкой АЭС идет строительство второго реактора. Его ввод в эксплуатацию намечен на будущий год.