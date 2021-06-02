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БелАЭС получила лицензию на работу первого энергоблока

02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская АЭС вступила в строй. В среду станция получила лицензию на работу первого энергоблока. Решение о выдаче приняла коллегия МЧС, сообщает «МИР 24».

Перед этим станция прошла серьезную проверку: все системы безопасны и готовы к работе. Состоялись также общественные слушания – поступившие вопросы учли при выдаче лицензии. АЭС обеспечит треть внутреннего потребления электроэнергии в стране, а также позволит ежегодно экономить около 5 миллиардов кубометров газа.

Сейчас на Островецкой АЭС идет строительство второго реактора. Его ввод в эксплуатацию намечен на будущий год.



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Коллегия МЧС убедилась – все системы безопасны и готовы к работе.
 
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