Шоумена Дениса Дудинского отпустили домой

Шоумен Денис Дудинский и его жена Екатерина Раецкая уже дома. Он сообщил, что с ними все в порядке. Супруги были в ДФР.





Денис Дудинский коротко прокомментировал TUT.by ситуацию и отметил, что с надеждой смотрит в будущее.

«Понимаю, что всякое оно бывает и sic transit gloria mundi ("так проходит мирская слава", — ред.). Но вспоминая песню Трубадура, "соооолнце взойдееет"».

Утром 2 июня Дениса забрали силовики, у шоумена прошел обыск — понятых вызвали из числа его соседей.