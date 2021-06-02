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Шоумена Дениса Дудинского отпустили домой
Источник материала: Навiны
Шоумен Денис Дудинский и его жена Екатерина Раецкая уже дома. Он сообщил, что с ними все в порядке. Супруги были в ДФР.
Денис Дудинский коротко прокомментировал
«Понимаю, что всякое оно бывает и sic transit gloria mundi ("так проходит мирская слава", — ред.). Но вспоминая песню Трубадура, "соооолнце взойдееет"».
Утром 2 июня Дениса забрали силовики, у шоумена прошел обыск — понятых вызвали из числа его соседей.
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Шоумен Денис Дудинский и его жена Екатерина Раецкая уже дома. Он сообщил, что с ними все в порядке. Супруги были в ДФР.
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