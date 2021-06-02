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На видео попал забавный пёс, сидящий на диване в человеческой позе (ВИДЕО)

02.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На видео попал забавный пёс, сидящий на диване в человеческой позе (ВИДЕО)

Смешнее всего смотреть на животных, которые своим поведением напоминают людей. Этот пёс рассмешил Сеть своей позой на диване. Он сидел точь-в-точь как человек.

Питомец расположился перед телевизором, как уставший после работы человек, которому для полного счастья не хватает пульта в руке и пачки чипсов.

Комментаторы не смогли сдержать смех и шутки после просмотра: «Ахаха, Добби свободен», «На расслабоне парень», «Я точно так же на диване сижу».

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Смешнее всего смотреть на животных, которые своим поведением напоминают людей. Этот пёс рассмешил Сеть своей позой на диване. Он сидел точь-в-точь как человек....
 
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