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В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 75-летию Итальянской Республики
Источник материала: ОНТ
Фотографии, заряженные солнечной энергией, представлены в Национальной библиотеке. Открылась выставка к 75-летию Итальянской Республики. Отмечают сегодня. Александр Лукашенко поздравил с национальным праздником президента Серджио Маттареллу и народ страны, с которой у Беларуси много общего было, есть и, уверены, будет.
В Падуе стал доктором «лекарских наук» Скорина. В Риме начал «Песнь о зубре» Гусовский. А после итальянского языка самый мелодичный – белорусский. И это только внешняя сторона библиотеки. В её галереях - больше сотни видов. С середины XIX века.
Территория посольства – кусочек Италии в центре Европы. Сюда без визы можно. Исторический момент – Минск первая остановка «кругосветки» шедевров светописи. Это кадры из богатейшего фотоархива во Флоренции, где «вечный приют» Огинского.
Главные символы этой страны всем известны с детства: падающая Пизанская башня, венецианский Гранд-канал и площадь Святого Марка. Одно из самых инстаграмных мест на Земле – римский Колизей. У Италии в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 55 памятников. У нас – четыре. Кстати, замок в Несвиже – творение их архитектора Джованни Мария Бернардони.
«След» зодчего ведёт на Сардинию. В Италии у каждого места – свой гений. Милан – безусловно, да Винчи. Фото вулкана Этна – иллюстрация к «Божественной комедии» Данте. Остров Капри – там Горький перевёл на русский язык «А хто там ідзе?» Купалы.
Dolce Napoli – жизнь Неаполя – воспел в живописи Горавский. Название проекта – «Италии...». Это не опечатка. Столь разная солнечная страна в центре Средиземноморья. Не такая уж далёкая. С ней у Беларуси даже флаги в одном колоре – красно-зелёно-белые.
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Фотографии, заряженные солнечной энергией, представлены в Национальной библиотеке. Открылась выставка к 75-летию Итальянской Республики. Отмечают сегодня....
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