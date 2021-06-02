В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 75-летию Итальянской Республики

Источник материала: ОНТ

Фотографии, заряженные солнечной энергией, представлены в Национальной библиотеке. Открылась выставка к 75-летию Итальянской Республики. Отмечают сегодня. Александр Лукашенко поздравил с национальным праздником президента Серджио Маттареллу и народ страны, с которой у Беларуси много общего было, есть и, уверены, будет.





В Падуе стал доктором «лекарских наук» Скорина. В Риме начал «Песнь о зубре» Гусовский. А после итальянского языка самый мелодичный – белорусский. И это только внешняя сторона библиотеки. В её галереях - больше сотни видов. С середины XIX века.

Марио Бальди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси: «Своеобразное путешествие из прошлого в будущее, с севера на юг Италии. Это важно сейчас, во времена пандемии. Любой белорус, сможет увидеть в наших пейзажах что-то родное. Одна из заглавных фотографий выставки – Венецианская лагуна. И по цвету, и по форме, она очень похожа на ваши реки».

Территория посольства – кусочек Италии в центре Европы. Сюда без визы можно. Исторический момент – Минск первая остановка «кругосветки» шедевров светописи. Это кадры из богатейшего фотоархива во Флоренции, где «вечный приют» Огинского.

Главные символы этой страны всем известны с детства: падающая Пизанская башня, венецианский Гранд-канал и площадь Святого Марка. Одно из самых инстаграмных мест на Земле – римский Колизей. У Италии в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 55 памятников. У нас – четыре. Кстати, замок в Несвиже – творение их архитектора Джованни Мария Бернардони.

«След» зодчего ведёт на Сардинию. В Италии у каждого места – свой гений. Милан – безусловно, да Винчи. Фото вулкана Этна – иллюстрация к «Божественной комедии» Данте. Остров Капри – там Горький перевёл на русский язык «А хто там ідзе?» Купалы.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: «У нашай традыцыі пачынаючы з 15 стагоддзя Італія была арыенцірам у свеце кніжнай культуры. І, канешне, высокамастацкія, асабліва фларэнційскія выданні братоў Алінары, былі прадметамі калекцыянавання, былі тым, што выклікала інтарэс у шматлікіх бібліяфілаў Беларусі. Адным з самых каштоўных у фондах нашай бібліятэкі з’яўляецца давледванне пра аднаго са знакамітых італьянскіх мастакоў Філіппа Ліппі».

Dolce Napoli – жизнь Неаполя – воспел в живописи Горавский. Название проекта – «Италии...». Это не опечатка. Столь разная солнечная страна в центре Средиземноморья. Не такая уж далёкая. С ней у Беларуси даже флаги в одном колоре – красно-зелёно-белые.

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