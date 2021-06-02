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Умерла народная артистка РСФСР Вера Ефремова

02.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла народная артистка РСФСР Вера Ефремова

В России скончалась народная артистка, театральный деятель Вера Ефремова. Ей было 92 года.

Печальное известие опубликовали на сайте Тверского академического театра драмы. Ефремова 46 лет проработала в этом театре. Она была художественным руководителем и главным режиссером.

Артистка была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР, а также была лауреатом многочисленных театральных премий. В 2010 году ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фото: tatd.ru 

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В России скончалась народная артистка, театральный деятель Вера Ефремова. Ей было 92 года. Печальное известие опубликовали на сайте Тверского академического...
 
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