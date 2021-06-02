Умерла народная артистка РСФСР Вера Ефремова

Источник материала: ОНТ

В России скончалась народная артистка, театральный деятель Вера Ефремова. Ей было 92 года.

Печальное известие опубликовали на сайте Тверского академического театра драмы. Ефремова 46 лет проработала в этом театре. Она была художественным руководителем и главным режиссером.

Артистка была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР, а также была лауреатом многочисленных театральных премий. В 2010 году ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фото: tatd.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram