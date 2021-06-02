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Умерла народная артистка РСФСР Вера Ефремова
Источник материала: ОНТ
В России скончалась народная артистка, театральный деятель Вера Ефремова. Ей было 92 года.
Печальное известие опубликовали на
Артистка была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР, а также была лауреатом многочисленных театральных премий. В 2010 году ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Фото: tatd.ru
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В России скончалась народная артистка, театральный деятель Вера Ефремова. Ей было 92 года. Печальное известие опубликовали на сайте Тверского академического...
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